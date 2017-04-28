В Донбассе началась подготовка к обмену пленными между Киевом и ДНР

АЛЕКСАНДРОВКА 28 апр — РИА Новости. Начался процесс подготовки к обмену пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Родственники наших ребят уехали на территорию Украины. Процесс подготовки к обмену начался", — сказала омбудсмен.
Она надеется начать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех" 15 мая. "Я надеюсь, что к 15 мая у нас будет результат, и 15 мая мы сможем разговаривать об обмене", — сказала журналистам Морозова.
Родственники пленных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики выехали на территорию контролируемую Киевским правительством для проверки подлинности желания пленных не пересекать линию соприкосновения после обмена. Группа родственников, которая будет непосредственно проводить верификацию, выдвинулась из Донецка в направлении КПП "Марьинка", где их будут ждать представители украинской стороны. Как сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР, визит продлится от 11 до 15 дней.