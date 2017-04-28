В Донбассе началась подготовка к обмену пленными между Киевом и ДНР

АЛЕКСАНДРОВКА 28 апр — РИА Новости. Начался процесс подготовки к обмену пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее Морозова заявляла о том, что некоторые пленные сторонники самопровозглашенных республик отказываются покидать подконтрольную Киеву территорию после процедуры обмена пленными. Данные заявления вызвали подозрения, и в гуманитарной подгруппе договорились о проверке искренности таких желаний. Процедура обмена пленными должна начаться после подтверждения желания всех пленных оставаться на территории, контролируемой Киевом. Позже было принято решение, что в процессе будут участвовать родственники пленных, правозащитники со стороны Киева и представители Службы безопасности Украины.

"Родственники наших ребят уехали на территорию Украины. Процесс подготовки к обмену начался", — сказала омбудсмен.

Она надеется начать работу по обмену пленными по формуле "всех на всех" 15 мая. "Я надеюсь, что к 15 мая у нас будет результат, и 15 мая мы сможем разговаривать об обмене", — сказала журналистам Морозова.

Родственники пленных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики выехали на территорию контролируемую Киевским правительством для проверки подлинности желания пленных не пересекать линию соприкосновения после обмена. Группа родственников, которая будет непосредственно проводить верификацию, выдвинулась из Донецка в направлении КПП "Марьинка", где их будут ждать представители украинской стороны. Как сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР, визит продлится от 11 до 15 дней.