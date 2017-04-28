В МИД прокомментировали нежелание Дании строить "Северный поток-2"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В МИД России относятся к проекту "Северный поток-2"как к сугубо экономическому проекту и надеются, что логика стран ЕС будет чисто коммерческой, без примешивания политических факторов, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов.

"Мы относимся к этому проекту как к взаимовыгодному сугубо коммерческому проекту, надеемся, что там будет логика чисто коммерческая, без примешивания, действительно, каких-то политических факторов", — сказал Неверов РИА Новости.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Процесс получения разрешения в Швеции начался в сентябре 2016 года. Ранее Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) сообщило, что получило заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" и начнет ее рассмотрение.

Представитель пресс-службы Nord Stream 2 AG сообщил РИА Новости, что Nord Stream 2 AG подал заявку в Германию на получение разрешения на реализацию строительства проекта. Публичное обсуждение заявочной документации по "Северному потоку-2" пройдет в Германии с 18 апреля по 17 мая.