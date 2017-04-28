Сто дней Трампа: виляет ли хвост собакой

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу отмечает первую примечательную дату на посту – 100 дней президентства. За это время он во многом сформировал свою команду, хотя и не до конца. Но при этом и окружение, как видится, в значительной степени, сформировало его самого.
Чужой среди своих, или Хвост виляет собакой
Трамп – бизнесмен, и в политике он является чужаком. С первого же дня он с присущим предпринимателю напором начал осуществлять свои предвыборные обещания. И тут выяснилось, политический истеблишмент в Вашингтоне чужака не принял. Ему завернули реформу здравоохранения, потому что он не смог договориться не только с демократами, но даже и с частью своих однопартийцев-республиканцев. Его заставили избавиться от неугодного завсегдатаям вашингтонских коридоров власти советника по национальной безопасности Майкла Флинна. И ему пришлось свернуть позитивную направленность в отношении России, потому что это не устраивало многих оппонентов, которые открыто намеревались его торпедировать. Правда, не так давно в Twitter американский президент дал понять, что в отношениях с Москвой в конце концов "все будет хорошо".
Богатая свита
"Как и любой президент, он будет зависим от лобби – корпоративного сектора, военно-промышленного комплекса и спецслужб. Эти три направления влияют на экономические и политические отношения", — сказал тогда Миллиан.
Про военное лобби говорить пока, видимо, рано, но в плане корпоративного сектора прогноз бизнесмена, имевшего опыт работы с проектами Трампа, судя по всему, подтверждается.
Во-первых, миллиардер Трамп подбирает в свою команду таких же богачей. Говорят, его администрация – самая богатая в истории США. Портал World Socialist Web Site (wsws.org) подсчитал, что общее состояние 27 чиновников, занимающих должности помощника главы государства или выше, составляет 2,3 миллиарда долларов. Причем только пятеро членов кабинета не являются миллионерами. Портал делает примечание: пока.
Вот как объяснил данное положение пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, состояние которого, по оценкам wsws.org, составляет от 2,9 до 6,6 миллиона долларов: "Президент привел в администрацию людей, которые достигли очень большого успеха и согласились отказаться от своих активов ради работы в правительстве".
Характерно, что к числу еще не миллионеров относятся работающие на общественных началах дочь президента Иванка и ее супруг Джаред Кушнер. Состояние Кушнера оценивается в 740 миллионов долларов, Иванки – от 50 до 100 миллионов долларов. Впрочем, они-то, судя по всему, имеют на хозяина Белого дома большее влияние, чем иные миллиардеры. Во всяком случае, дочь уже говорила, что она оказывала влияние на отца при решении о нанесении того же удара по Сирии. Кроме того, как говорят, она же сыграла не последнюю роль в изменение позиции США по Парижскому соглашению по климату.
© AFP 2017 / Saul LoebВо вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.© AFP 2017 / Nicholas KammПри этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.© AFP 2017 / Brendan SmialowskiЮрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.© AFP 2017 / Brendan SmialowskiСразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.© AFP 2017 / Brendan SmialowskiТогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.© AP Photo / Andrew HarnikЕще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.© AP Photo / Andrew HarnikЕще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.© AP Photo / Susan WalshИменно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.© AFP 2017 / Timothy A. ClaryЕще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.© AFP 2017 / Mandel NganПосле того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.© AFP 2017 / Saul Loeb Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.© AFP 2017 / Mandel NganПо данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.© AFP 2017 / Saul Loeb Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.© AP Photo / Wilfredo LeeСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.© AP Photo / Andrew HarnikИванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
Здравоохранение в обмен на бюджет
Самым свежим примером того, как Трамп вынужден идти на компромисс с "большим Вашингтоном", стала ситуация с бюджетом и с планом по реформе здравоохранения. Первое предложение президента по поводу изменений в медицинской сфере было снято им самим незадолго до голосования в сенате, когда выяснилось, что заручиться необходимой поддержкой законодателей не получится.
Не так давно стало известно, что в Белом доме уже полным ходом идет разработка нового варианта. Эксперты предполагали, что голосование по нему состоится уже на нынешней неделе. Ожидалось также, что почти одновременно с этим на Капитолийском холме проголосуют и по проекту федерального бюджета, без принятия которого правительство США не сможет работать после полуночи 29 апреля. Трамп в одном из недавних интервью даже заявил по этому поводу, что для него важны оба документа и он уверен в одобрении обоих.
Однако жизнь, похоже, вносит свои коррективы. В середине недели газета Politico сообщила, что республиканская администрация сделала важную уступку демократам, чтобы ускорить переговоры по бюджету. Речь идет о том, что Белый дом согласился продолжить выплаты федеральных субсидий на реформу здравоохранения, проведенной при предыдущем президенте Бараке Обаме. Такой "шаг назад" со стороны Трампа вполне объясним: не допустить закрытия правительства для него на данный момент важнее, чем намертво стоять на своем по все пунктам реформы.
Впрочем, пока и этот реверанс не возымел успеха: на данный момент в США нет ни постоянного бюджета на уже давно идущий 2017 финансовый год, ни реформы здравоохранения.
Отказ от Флинна
Статью на его страницах американский публицист Роберт Перри так и назвал – "Трамп прогнулся под отставку Флинна". По его мнению, заставив главу государства отказаться от генерала, "доминирующие во внешнеполитическом истеблишменте США неоконсерваторы одержали важную победу". При этом обвинения в адрес Флинна по поводу общения с Кисляком эксперт назвал неубедительными.
"Вне зависимости от того, обсуждали ли они санкции против РФ, утверждение о том, что избранный президент или его помощники во время процесса передачи власти не могут целенаправленно контактировать с дипломатами, с которыми им придется договариваться через несколько недель, является весьма спорной интерпретацией закона", — отметил Перри.
Дальнейшее развитие ситуации автор назвал "расширяющейся истерией". Таким образом, он охарактеризовал инициированные конгрессом расследования.
"Вина" Флинна, похоже, заключалась лишь в том, что он предпочитал возобновление отношений с Россией новой эскалации и новой холодной войне. Идея Трампа по поиску нового подхода в отношениях с Москвой в течение многих месяцев сводила с ума внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. И в конце концов неоконсерваторы решили заблокировать это", — написал Перри.
Мнение народа
В частности, 54% респондентов считают, что "Трамп меняет Вашингтон", и только 30% придерживаются противоположной точки зрения. Примечательно, что "за президента" в этом смысле высказались не только его сторонники-республиканцы, но и оппоненты-демократы, половина из которых считает, что новый глава государства "взял реальную власть в Вашингтоне в свои руки".