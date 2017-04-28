Сто дней Трампа: виляет ли хвост собакой

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу отмечает первую примечательную дату на посту – 100 дней президентства. За это время он во многом сформировал свою команду, хотя и не до конца. Но при этом и окружение, как видится, в значительной степени, сформировало его самого.

Чужой среди своих, или Хвост виляет собакой

Короля, как известно, играет свита. В американском варианте это звучит как "хвост виляет собакой". И пока получалось так, что в случае с Трампом до сих пор во многом именно "хвост" играл роль инициатора движений. Впрочем, в последнее время сам президент начал чаще брать инициативу в свои руки.

Трамп – бизнесмен, и в политике он является чужаком. С первого же дня он с присущим предпринимателю напором начал осуществлять свои предвыборные обещания. И тут выяснилось, политический истеблишмент в Вашингтоне чужака не принял. Ему завернули реформу здравоохранения, потому что он не смог договориться не только с демократами, но даже и с частью своих однопартийцев-республиканцев. Его заставили избавиться от неугодного завсегдатаям вашингтонских коридоров власти советника по национальной безопасности Майкла Флинна. И ему пришлось свернуть позитивную направленность в отношении России, потому что это не устраивало многих оппонентов, которые открыто намеревались его торпедировать. Правда, не так давно в Twitter американский президент дал понять, что в отношениях с Москвой в конце концов "все будет хорошо".

Богатая свита

Сейчас складывается ощущение, что в политическом плане Трамп пытается показать Вашингтону, что он как раз "свой". Что он не мягкая игрушка и его следует воспринимать всерьез. Причем касается это не только внутренней политики, но и внешней. И именно с таким уклоном можно рассматривать, например, воздушный удар по Сирии, который в один момент показал: Трамп будет проявлять силу, если сочтет нужным.

Около года назад, когда Трамп не был не только главой государства, но даже и кандидатом в президенты, глава Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан в интервью РИА Новости предсказывал, что миллиардер будет самостоятельным игроком, но останется зависимым от лобби.

"Как и любой президент, он будет зависим от лобби – корпоративного сектора, военно-промышленного комплекса и спецслужб. Эти три направления влияют на экономические и политические отношения", — сказал тогда Миллиан.

Про военное лобби говорить пока, видимо, рано, но в плане корпоративного сектора прогноз бизнесмена, имевшего опыт работы с проектами Трампа, судя по всему, подтверждается.

Во-первых, миллиардер Трамп подбирает в свою команду таких же богачей. Говорят, его администрация – самая богатая в истории США. Портал World Socialist Web Site (wsws.org) подсчитал, что общее состояние 27 чиновников, занимающих должности помощника главы государства или выше, составляет 2,3 миллиарда долларов. Причем только пятеро членов кабинета не являются миллионерами. Портал делает примечание: пока.

Вот как объяснил данное положение пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, состояние которого, по оценкам wsws.org, составляет от 2,9 до 6,6 миллиона долларов: "Президент привел в администрацию людей, которые достигли очень большого успеха и согласились отказаться от своих активов ради работы в правительстве".

Характерно, что к числу еще не миллионеров относятся работающие на общественных началах дочь президента Иванка и ее супруг Джаред Кушнер. Состояние Кушнера оценивается в 740 миллионов долларов, Иванки – от 50 до 100 миллионов долларов. Впрочем, они-то, судя по всему, имеют на хозяина Белого дома большее влияние, чем иные миллиардеры. Во всяком случае, дочь уже говорила, что она оказывала влияние на отца при решении о нанесении того же удара по Сирии. Кроме того, как говорят, она же сыграла не последнюю роль в изменение позиции США по Парижскому соглашению по климату.

Здравоохранение в обмен на бюджет

Самым свежим примером того, как Трамп вынужден идти на компромисс с "большим Вашингтоном", стала ситуация с бюджетом и с планом по реформе здравоохранения. Первое предложение президента по поводу изменений в медицинской сфере было снято им самим незадолго до голосования в сенате, когда выяснилось, что заручиться необходимой поддержкой законодателей не получится.

Не так давно стало известно, что в Белом доме уже полным ходом идет разработка нового варианта. Эксперты предполагали, что голосование по нему состоится уже на нынешней неделе. Ожидалось также, что почти одновременно с этим на Капитолийском холме проголосуют и по проекту федерального бюджета, без принятия которого правительство США не сможет работать после полуночи 29 апреля. Трамп в одном из недавних интервью даже заявил по этому поводу, что для него важны оба документа и он уверен в одобрении обоих.

Однако жизнь, похоже, вносит свои коррективы. В середине недели газета Politico сообщила, что республиканская администрация сделала важную уступку демократам, чтобы ускорить переговоры по бюджету. Речь идет о том, что Белый дом согласился продолжить выплаты федеральных субсидий на реформу здравоохранения, проведенной при предыдущем президенте Бараке Обаме. Такой "шаг назад" со стороны Трампа вполне объясним: не допустить закрытия правительства для него на данный момент важнее, чем намертво стоять на своем по все пунктам реформы.

Впрочем, пока и этот реверанс не возымел успеха: на данный момент в США нет ни постоянного бюджета на уже давно идущий 2017 финансовый год, ни реформы здравоохранения.

Отказ от Флинна

Но, пожалуй, самой крупной уступкой Трампа вашингтонским политикам следует признать "принесение в жертву" советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был вынужден уйти в отставку из-за раздутого оппонентами главы государства скандала вокруг его общения с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Портал расследовательской журналистики Consortium News в этой связи написал, что "принятие Трампом отставки Флинна ознаменовало первую победу официального Вашингтона в нейтрализации Трампа и уничтожении надежд на разрядку в отношениях с Россией".

Статью на его страницах американский публицист Роберт Перри так и назвал – "Трамп прогнулся под отставку Флинна". По его мнению, заставив главу государства отказаться от генерала, "доминирующие во внешнеполитическом истеблишменте США неоконсерваторы одержали важную победу". При этом обвинения в адрес Флинна по поводу общения с Кисляком эксперт назвал неубедительными.

"Вне зависимости от того, обсуждали ли они санкции против РФ, утверждение о том, что избранный президент или его помощники во время процесса передачи власти не могут целенаправленно контактировать с дипломатами, с которыми им придется договариваться через несколько недель, является весьма спорной интерпретацией закона", — отметил Перри.

Речь в данном случае идет о законе Logan Act, который был принят еще в 1799 году и ни разу не применялся в течение последних десятилетий. Он запрещает гражданам США вступать в самостоятельные внешнеполитические контакты с гражданами иностранного государства, относя это к уголовно наказуемым преступлениям.

Дальнейшее развитие ситуации автор назвал "расширяющейся истерией". Таким образом, он охарактеризовал инициированные конгрессом расследования.

"Вина" Флинна, похоже, заключалась лишь в том, что он предпочитал возобновление отношений с Россией новой эскалации и новой холодной войне. Идея Трампа по поиску нового подхода в отношениях с Москвой в течение многих месяцев сводила с ума внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. И в конце концов неоконсерваторы решили заблокировать это", — написал Перри.

© AP Photo / Carolyn Kaster Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года © AP Photo / Carolyn Kaster Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года

Мнение народа

Безусловно, "сдача Флинна" стала существенным поражением Трампа и серьезным "прогибом" под политический истеблишмент. Тем не менее, это не повлияло на мнение народа, который считает, что президент имеет в Вашингтоне достаточное влияние и не позволяет политикам менять его против воли. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный с 21 по 24 апреля телекомпанией CBS News.

В частности, 54% респондентов считают, что "Трамп меняет Вашингтон", и только 30% придерживаются противоположной точки зрения. Примечательно, что "за президента" в этом смысле высказались не только его сторонники-республиканцы, но и оппоненты-демократы, половина из которых считает, что новый глава государства "взял реальную власть в Вашингтоне в свои руки".