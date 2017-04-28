МИД назвал надуманными обвинения в кибератаках на сервера Минобороны Дании

Вид на Бородинский мост и здание МИД в Москве. Архивное фото

Вид на Бородинский мост и здание МИД в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российская сторона не получала никаких запросов от Дании по дипломатической линии в связи с обвинениями в адрес нашей страны в хакерских атаках на министерство обороны Дании, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов.

В министерстве обороны Дании утверждают, что в 2015–2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерам, сообщило ранее датское издание Ekstrabladet со ссылкой на доклад центра кибербезопасности разведслужбы датского минобороны. В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию.

"Никаких запросов не было, ну и вообще вся эта тема, конечно, надуманная и спекулятивная", — сказал Неверов РИА Новости.

По его словам, "это попытка решать свои внутриполитические проблемы за счёт какого-то внешнего образа врага".