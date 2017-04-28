Британия готовит законы, позволяющие после Brexit вводить санкции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Великобритания в срочном порядке разрабатывает новые законы, которые позволят ей продолжить вводить санкции в отношении других государств наряду с другими членами ЕС после окончания процедуры Brexit, передает телеканал Би-би-си.

По данным телеканала, на прошлой неделе британские министры начали консультации по этому вопросу после того, как чиновники поняли, что большая часть полномочий по введению санкций исчезнет после выхода Великобритании из состава ЕС. Правительство надеется, что принимаемые меры позволят Британии сохранить эту возможность.

"Действия Великобритании имеют значение, потому что некоторые страны, включая Германию, опасаются, что Brexit изменит баланс обсуждений в рамках ЕС, и побудит такие страны, как Италия и Испания, высказываться в пользу смягчения санкций, введённых в отношении РФ", — сообщает телеканал.

Консультации по поводу новых законов стартовали на официальном уровне в прошлую пятницу. Ожидается, что новый законопроект может быть представлен на рассмотрение парламента после проведения досрочных всеобщих выборов в стране 8 июня. "Новые законы позволят Великобритании впервые самостоятельно вводить существенные санкции в отношении торговли другой страны", — сообщает Би-би-си.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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