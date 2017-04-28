Британия готовит законы, позволяющие после Brexit вводить санкции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Великобритания в срочном порядке разрабатывает новые законы, которые позволят ей продолжить вводить санкции в отношении других государств наряду с другими членами ЕС после окончания процедуры Brexit, передает телеканал Би-би-си.
"Действия Великобритании имеют значение, потому что некоторые страны, включая Германию, опасаются, что Brexit изменит баланс обсуждений в рамках ЕС, и побудит такие страны, как Италия и Испания, высказываться в пользу смягчения санкций, введённых в отношении РФ", — сообщает телеканал.
Консультации по поводу новых законов стартовали на официальном уровне в прошлую пятницу. Ожидается, что новый законопроект может быть представлен на рассмотрение парламента после проведения досрочных всеобщих выборов в стране 8 июня. "Новые законы позволят Великобритании впервые самостоятельно вводить существенные санкции в отношении торговли другой страны", — сообщает Би-би-си.
Подробнее об истории отношений Великобритании и ЕС читайте в справке РИА Новости>>