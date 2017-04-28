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Выставил счет: Трамп потребовал от Сеула миллиард долларов за систему THAAD

09:1428.04.2017
(обновлено: 09:24 28.04.2017)
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© AP Photo / U.S. Force KoreaГрузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной КорееГрузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выставил Южной Корее счет за систему противоракетной обороны THAAD. Америкнский лидер рассчитывает получить от Сеула миллиард долларов.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп беседуют перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и деловыми лидерами в кабинете министров Белого дома, 17 марта 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Это за обслуживание. Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Трамп также заявил, что намерен пересмотреть или избавиться от "ужасного" соглашения о свободной торговле, которое действует между странами.

В ответ Минобороны Южной Кореи заявило, что траты за THAAD должны взять на себя американцы. При этом военные сослались на свою "базовую позицию".

Что такое THAAD

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия.

Вашингтон и Сеул договорились о поставках этого оружия еще в 2016 году. Предлогом стала угроза, которую якобы представляют для Сеула северокорейские ракеты.

Президент США Дональд Трамп приветствует посетителей, пришедших в Белый дом в Вашингтоне на экскурсию
© AP Photo / Evan Vucci
Сто дней Трампа: войны в Twitter, неожиданные заявления и рост популярности
По данным Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков. По данным Минобороны Южной Кореи, радиус действия противоракет не превышает двухсот километров.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. В Сеуле надеются, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года.

При этом командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

Угроза со стороны Северной Кореи

Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости . Илья Питалев
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Александр Мацегора: Трампу лучше воздержаться от ударов по КНДР
Финансовые разногласия с Сеулом не помешали Трампу вновь выступить с угрозами в адрес Северной Кореи. В пятницу в интервью Рейтер президент вновь припугнул весь мир возможностью "большого конфликта".

"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно", — сказал Трамп.

"Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", — добавил американский лидер.

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что тот разумный. Американский президент также обратил внимание на то, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.

"Я надеюсь, что он разумный", — отметил Трамп.

В середине апреля Южную Корею посетил вице-президент США Майк Пенс. Тогда политик объявил о завершении эры "стратегического терпения" в отношении Северной Кореи и подтвердил решимость Вашингтона "быть вместе с союзниками".

Президент США Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд. 2 марта 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Мнение: для Вашингтона КНДР – это страна, которая не должна существовать
Майк Пенс также предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа.

"Мы надеемся добиться этой цели (денуклеаризации Северной Кореи — ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", — сказал Пенс на пресс-конференции в Сеуле.Вице-президент также напомнил о действиях США в Сирии и Афганистане. По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" Дональда Трампа.

"Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу вооруженных сил США в регионе", — добавил Пенс.

КНДР запустила ракету Кванмэнсон (Яркая звезда)
© AFP 2017 / Yonhap
Дубль два. КНДР заставляют увидеть в себе Сирию
В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС. Предлогом для нападения стала химическая атака в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвинил Дамаск.

Кроме того, американские ВВС впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу GBU-43, которую также называют "матерь всех бомб". Американцы сбросили снаряд на позиции боевиков группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Многие эксперты расценили их действия как демонстрацию силы.

Защита для Сеула

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
СМИ сообщили о готовности США к упреждающему удару по КНДР
Говоря о союзниках США, Пенс особо выделил Южную Корею. По его словам, позиция Вашингтона останется неизменной в независимости от результатов президентских выборов, которые пройдут в стране 9 мая.

"Вне зависимости от результатов выборов решимость США по безопасности Кореи останется твердой", — отметил вице-президент США.

Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".

Слово за Совбезом ООН

В пятницу Совет Безопасности ООН обсудит возможность новых мер в отношении Северной Кореи. С 2006 года Совбез принял уже шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.

Заседание Совбеза ООН. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Россия заявит в Совбезе ООН о неприемлемости маневров США в Корее
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, которые, в частности, отрабатывают уничтожение северокорейского руководства на случай войны. Пхеньян ответил на это испытанием баллистических ракет, предупредив, что готов нанести превентивный удар по базам в Южной Корее, Японии и на территории США.

В начале апреля США направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Ожидается, что группировка пробудет у берегов КНДР около месяца.

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