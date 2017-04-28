Выставил счет: Трамп потребовал от Сеула миллиард долларов за систему THAAD

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выставил Южной Корее счет за систему противоракетной обороны THAAD. Америкнский лидер рассчитывает получить от Сеула миллиард долларов.

Трамп также заявил, что намерен пересмотреть или избавиться от "ужасного" соглашения о свободной торговле, которое действует между странами.

В ответ Минобороны Южной Кореи заявило, что траты за THAAD должны взять на себя американцы. При этом военные сослались на свою "базовую позицию".

Что такое THAAD

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия.

Вашингтон и Сеул договорились о поставках этого оружия еще в 2016 году. Предлогом стала угроза, которую якобы представляют для Сеула северокорейские ракеты.

По данным Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков. По данным Минобороны Южной Кореи, радиус действия противоракет не превышает двухсот километров.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. В Сеуле надеются, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года.

При этом командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

Угроза со стороны Северной Кореи

Финансовые разногласия с Сеулом не помешали Трампу вновь выступить с угрозами в адрес Северной Кореи. В пятницу в интервью Рейтер президент вновь припугнул весь мир возможностью "большого конфликта".

"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно", — сказал Трамп.

"Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", — добавил американский лидер.

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что тот разумный. Американский президент также обратил внимание на то, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.

"Я надеюсь, что он разумный", — отметил Трамп.

В середине апреля Южную Корею посетил вице-президент США Майк Пенс. Тогда политик объявил о завершении эры "стратегического терпения" в отношении Северной Кореи и подтвердил решимость Вашингтона "быть вместе с союзниками".

Майк Пенс также предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа.

"Мы надеемся добиться этой цели (денуклеаризации Северной Кореи — ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", — сказал Пенс на пресс-конференции в Сеуле.Вице-президент также напомнил о действиях США в Сирии и Афганистане. По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" Дональда Трампа.

"Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу вооруженных сил США в регионе", — добавил Пенс.

В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС. Предлогом для нападения стала химическая атака в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвинил Дамаск.

Кроме того, американские ВВС впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу GBU-43, которую также называют "матерь всех бомб". Американцы сбросили снаряд на позиции боевиков группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Многие эксперты расценили их действия как демонстрацию силы.

Защита для Сеула

Говоря о союзниках США, Пенс особо выделил Южную Корею. По его словам, позиция Вашингтона останется неизменной в независимости от результатов президентских выборов, которые пройдут в стране 9 мая.

"Вне зависимости от результатов выборов решимость США по безопасности Кореи останется твердой", — отметил вице-президент США.

Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".

Слово за Совбезом ООН

В пятницу Совет Безопасности ООН обсудит возможность новых мер в отношении Северной Кореи. С 2006 года Совбез принял уже шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, которые, в частности, отрабатывают уничтожение северокорейского руководства на случай войны. Пхеньян ответил на это испытанием баллистических ракет, предупредив, что готов нанести превентивный удар по базам в Южной Корее, Японии и на территории США.

В начале апреля США направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Ожидается, что группировка пробудет у берегов КНДР около месяца.