Выставил счет: Трамп потребовал от Сеула миллиард долларов за систему THAAD

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выставил Южной Корее счет за систему противоракетной обороны THAAD. Америкнский лидер рассчитывает получить от Сеула миллиард долларов.
В ответ Минобороны Южной Кореи заявило, что траты за THAAD должны взять на себя американцы. При этом военные сослались на свою "базовую позицию".
Что такое THAAD
Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия.
Вашингтон и Сеул договорились о поставках этого оружия еще в 2016 году. Предлогом стала угроза, которую якобы представляют для Сеула северокорейские ракеты.
В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. В Сеуле надеются, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года.
При этом командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.
Угроза со стороны Северной Кореи
"Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно", — сказал Трамп.
"Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно", — добавил американский лидер.
Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что тот разумный. Американский президент также обратил внимание на то, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.
"Я надеюсь, что он разумный", — отметил Трамп.
В середине апреля Южную Корею посетил вице-президент США Майк Пенс. Тогда политик объявил о завершении эры "стратегического терпения" в отношении Северной Кореи и подтвердил решимость Вашингтона "быть вместе с союзниками".
"Мы надеемся добиться этой цели (денуклеаризации Северной Кореи — ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", — сказал Пенс на пресс-конференции в Сеуле.Вице-президент также напомнил о действиях США в Сирии и Афганистане. По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" Дональда Трампа.
"Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу вооруженных сил США в регионе", — добавил Пенс.
Кроме того, американские ВВС впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу GBU-43, которую также называют "матерь всех бомб". Американцы сбросили снаряд на позиции боевиков группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Многие эксперты расценили их действия как демонстрацию силы.
Защита для Сеула
"Вне зависимости от результатов выборов решимость США по безопасности Кореи останется твердой", — отметил вице-президент США.
Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".
Слово за Совбезом ООН
В пятницу Совет Безопасности ООН обсудит возможность новых мер в отношении Северной Кореи. С 2006 года Совбез принял уже шесть резолюций, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок.
В начале апреля США направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Ожидается, что группировка пробудет у берегов КНДР около месяца.