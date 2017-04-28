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Франция за 10 дней до финиша: Макрон — фаворит, но Ле Пен уже не аутсайдер

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Выборы президента Франции (769)
09:1228.04.2017
(обновлено: 09:14 28.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во Франции.Первый тур президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Опросы общественного мнения в преддверии второго тура президентских выборов во Франции уверенно предрекают победу экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону. Несмотря на то, что социологические исследования перед первым туром показали высокую точность, некоторые эксперты сомневаются, что итоговый результат уже можно предсказать: рейтинг Марин Ле Пен демонстрирует тенденцию к росту, а избиратели обдумывают вариант голосования пустым бюллетенем.

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Добро" и "зло". Зарубежные СМИ пишут о расколе во Франции после выборов

Исследования, проводившиеся во Франции разными социологическими институтами, оказались куда точнее, чем те, что проводились перед выборами в США. Исход голосования в минувшее воскресенье не принес сюрпризов: по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Ле Пен — 21,3%.

РИА Новости опросило французских политологов, которые попытались объяснить, куда повернула борьба за кресло президента и какие перспективы ожидают каждого из кандидатов.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

Против Ле Пен, но не за Макрона

Политические круги во Франции после первого тура, поставившего крест на президентских притязаниях Франсуа Фийона, Бенуа Амона, Жан-Люка Меланшона, находятся в замешательстве: кто-то призывает голосовать за Макрона, кто-то — против Ле Пен, кто-то и вовсе держит свое мнение при себе.

Призыв голосовать за экс-министра, на самом деле, не тождественен призыву голосовать против лидера Нацфронта. В последнем случае у избирателей остается выбор — можно опустить в урну пустой бюллетень или вовсе отказаться от волеизъявления.

Офис японской IT-группы Trend Micro, обвинившей кибервзломщиков из России в попытках вмешательства в выборы во Франции
© AFP 2017 / Behrouz Mehri
Второй тур выборов во Франции начинается с "русских хакеров"
По мнению французского политолога, эксперта Центра политических исследований института Sciences Po Мариетт Сино (Mariette Sineau), "голоса, поддерживавшие и Фийона, и Амона, и других кандидатов, разделятся между двумя кандидатами во втором туре". Однако Ле Пен вряд ли достанется много таких голосов, считает она.

"Парламентские правые не получали прямого указания голосовать за Макрона — их призывали не голосовать за Ле Пен, поэтому остается некий выбор между голосованием за Макрона, неявкой на выборы или голосованием пустым бюллетенем. Поэтому часть электората — и парламентских правых, и парламентских левых, и сторонников Меланшона — проголосует за Ле Пен", — сказала эксперт.

Вместе с тем, чтобы у Ле Пен был хоть небольшой шанс на победу, должно произойти "что-то действительно исключительное", отметила собеседница агентства. "Могут ли опросы ошибаться? Честно говоря, я не думаю. Очень просто было предсказать исход первого тура выборов. Оценки, которые они дают сейчас, говорят об очень большом преимуществе Эммануэля Макрона", — подчеркнула политолог.

Однако Сино задается вопросом, сможет ли Макрон получить такой процент голосов, при котором он будет считаться полностью легитимным президентом и соберет вокруг себя парламентское большинство.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Непростое упражнение

Профессор французского университета Пантеон-Ассас, специалист в области политической коммуникации Арно Мерсье (Arnaud Mercier) также отметил, что социологические опросы в первом туре выборов были достаточно точными и чудес во втором туре ожидать не стоит.

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Сейчас уже нет такого явления, которое можно назвать демонизацией Нацфронта, когда избиратели не признаются, что будут голосовать за Марин Ле Пен. Напротив, некоторые институты, например Ipsos, дали Ле Пен даже на один процентный пункт больше, чем она набрала в действительности. Сейчас совершенно точно нельзя говорить, что опросы недооценивали Ле Пен", — сказал он.

Прогнозы социологов заслуживают доверия "хотя бы в том, что касается порядка, в котором придут кандидаты", а вот с точностью предсказания процентов все не так однозначно, полагает Мерсье.

"По моему мнению, треть избирателей экс-премьера страны Франсуа Фийона и пятая часть избирателей от лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона готовы голосовать за Ле Пен. Нельзя сказать, что эта часть избирателей пренебрежимо мала — это уже хороший результат. Но если это будет весь прирост избирателей в пользу кандидата от Нацфронта, то этого будет недостаточно для того, чтобы преодолеть барьер", — считает эксперт.

По словам собеседника агентства, задача Ле Пен сейчас заключается в том, чтобы завоевать поддержку как можно большего числа избирателей от Фийона и Меланшона.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Так, среди избирателей Меланшона есть небольшая группа, которая состоит из рабочих и аналогичных категорий людей, чьи взгляды, в общем-то, укладываются в предложения Ле Пен. В кругу сторонников Фийона также есть те, кто разделяет политику лидера Нацфронта, но не поддерживает ее экономические идеи.

"Сейчас мы наблюдаем, что Ле Пен в телеинтервью несколько смягчает позиции по европейским вопросам, которые всегда были достаточно жесткими. Это делается во многом для привлечения избирателей Фийона, для того, чтобы убедить их в том, что ее можно поддерживать. А потом она едет в Амьен на фабрику Whirpool и говорит там о желании бороться с глобализацией — это уже для "меланшонистов". Сложно вести двойную игру, пытаясь одновременно угодить всем избирателям, непростое упражнение", — заключает Мерсье.

© Ruptly
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Ключи от выборов

Вскоре после объявления первых итогов голосования замруководителя исследовательского института общественного мнения Ifop, публиковавшего опросы в преддверии первого тура, Фредерик Даби (Frédéric Dabi) тоже высказал мнение, что исход второго тура решат избиратели проигравших кандидатов Меланшона и Фийона.

"Первое неизвестное — это как себя поведет электорат Меланшона, который, конечно же, весьма неблагоприятно относится к Ле Пен, но так же — и к Макрону", — сказал социолог.

По его словам, "второе неизвестное — это как поведут себя сторонники Франсуа Фийона, избиратели правого спектра, которые полагали, что президентские выборы были уже выиграны, которые очнулись и находятся в состоянии, близком к похмелью".

Протесты лицеистов в Париже против кандидатов в президенты
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В свою очередь, глава избирательной кампании Ле Пен Давид Рашлин (David Rachline) рассчитывает на поддержку избирателей разного политического спектра. По его мнению, Ле Пен "способна объединить" французских избирателей, так как они "в подавляющем большинстве" не разделяют идей Макрона.

Глава штаба Ле Пен выразил убеждение, что среди избирателей, которые проголосовали в первом туре за Меланшона, есть те, кто "желает возвращения Республики и ее ценностей" и выступает против ультралиберальных идей Макрона.

Кроме того, он полагает, что среди французов, проголосовавших за кандидата от правоцентристов Фийона, также найдутся те, кто "отвергнет проект Макрона", тесно связанный с глобализацией. Рашлин подтвердил намерение "Нацфронта" формировать широкую коалицию.

Ни нашим, ни вашим

Среди французских политиков находятся и те, кто открыто заявляет, что голосовать за Макрона не стоит. Например, депутат от департамента Вандея, член партии "Республиканцы" Яник Моро (Yannick Moreau). Правда, по его мнению, не стоит голосовать ни за одного из двух кандидатов.

"Я могу понять, когда говорят, что не надо голосовать за Марин Ле Пен, потому, что ее проекты не направлены на благо Франции, но при условии, что в то же самое время мы скажем, что не нужно голосовать ни за проекты, ни за кандидатуру Эммануэля Макрона", — сказал он.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ковер из лепестков роз: Ле Пен прокомментировала путь Макрона во второй тур
Моро считает, что голосовать за Макрона "означает голосовать за продолжение катастрофического правления Франсуа Олланда".

"Если вам понравился Олланд, вы будете обожать Макрона. Я вот не хочу жить еще пять лет как при Олланде, но с Макроном в Елисейском дворце", — добавил он.

Он отметил, что призывы голосовать за экс-министра со стороны правых будут свидетельством "безответственности" и "непоследовательности, которую нужно любой ценой избежать" в свете предстоящих парламентских выборов и амбиций "Республиканцев" на этих выборах. Моро надеется, что его партия, несмотря на все перипетии, сможет получить парламентское большинство.

"При "сожительстве" (ситуация, когда президент республики принадлежит к другой политической партии, чем парламентское большинство – ред.) не нужно искать точки соприкосновения с президентом республики – парламентское большинство в Собрании само реализует политический проект и может провести законопроект в парламенте, то есть провести структурные реформы, в которых наша страна нуждается, и неважно, согласен ли с ними президент республики или нет", — сказал Моро.

Через призму опросов

Объявление результатов первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Принцип мушкетеров наоборот. У Франции точно будет президент-сенсация
Вместе с тем, достаточно агрессивная кампания Ле Пен в преддверии второго тура уже начала приносить свои плоды. С понедельника рейтинг лидера Нацфронта по версии компании OpinionWay вырос на два процентных пункта — с 39% до 41%.

Этих результатов по-прежнему недостаточно для победы во втором туре выборов, но тенденция к сокращению разрыва очевидна. Главный вопрос повестки дня: успеет ли Ле Пен привлечь еще больше избирателей.

Интрига продержится недолго. Второй тур президентских выборов состоится через 10 дней — в воскресенье, 7 мая. По его итогам станет известно имя нового главы государства, которому предстоит управлять Францией до 2022 года.

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Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали одиннадцать кандидатов.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПо итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - 21,3%.Школьники во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
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По итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен - 21,3%.
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Оба кандидата прошли во второй тур, голосование по которому назначено на 7 мая.
© REUTERS / Gonzalo FuentesПо данным опроса OpinionWay, во втором туре за Макрона проголосуют 60% избирателей, а за Ле Пен - 40%.Сотрудники полиции во время акции протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в Париже. 27 апреля 2017
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По данным опроса OpinionWay, во втором туре за Макрона проголосуют 60% избирателей, а за Ле Пен - 40%.
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© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Согласно опросу компании ELabe, кандидатами на пост главы государства доволен только 31% опрошенных. При этом большая часть французских избирателей — 69% — недовольна парой Ле Пен — Макрон в качестве кандидатов на пост главы государства.
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  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
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