Франция за 10 дней до финиша: Макрон — фаворит, но Ле Пен уже не аутсайдер

ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Опросы общественного мнения в преддверии второго тура президентских выборов во Франции уверенно предрекают победу экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону. Несмотря на то, что социологические исследования перед первым туром показали высокую точность, некоторые эксперты сомневаются, что итоговый результат уже можно предсказать: рейтинг Марин Ле Пен демонстрирует тенденцию к росту, а избиратели обдумывают вариант голосования пустым бюллетенем.
Исследования, проводившиеся во Франции разными социологическими институтами, оказались куда точнее, чем те, что проводились перед выборами в США. Исход голосования в минувшее воскресенье не принес сюрпризов: по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Ле Пен — 21,3%.
РИА Новости опросило французских политологов, которые попытались объяснить, куда повернула борьба за кресло президента и какие перспективы ожидают каждого из кандидатов.
Политические круги во Франции после первого тура, поставившего крест на президентских притязаниях Франсуа Фийона, Бенуа Амона, Жан-Люка Меланшона, находятся в замешательстве: кто-то призывает голосовать за Макрона, кто-то — против Ле Пен, кто-то и вовсе держит свое мнение при себе.
Призыв голосовать за экс-министра, на самом деле, не тождественен призыву голосовать против лидера Нацфронта. В последнем случае у избирателей остается выбор — можно опустить в урну пустой бюллетень или вовсе отказаться от волеизъявления.
По мнению французского политолога, эксперта Центра политических исследований института Sciences Po Мариетт Сино (Mariette Sineau), "голоса, поддерживавшие и Фийона, и Амона, и других кандидатов, разделятся между двумя кандидатами во втором туре". Однако Ле Пен вряд ли достанется много таких голосов, считает она.
"Парламентские правые не получали прямого указания голосовать за Макрона — их призывали не голосовать за Ле Пен, поэтому остается некий выбор между голосованием за Макрона, неявкой на выборы или голосованием пустым бюллетенем. Поэтому часть электората — и парламентских правых, и парламентских левых, и сторонников Меланшона — проголосует за Ле Пен", — сказала эксперт.
Вместе с тем, чтобы у Ле Пен был хоть небольшой шанс на победу, должно произойти "что-то действительно исключительное", отметила собеседница агентства. "Могут ли опросы ошибаться? Честно говоря, я не думаю. Очень просто было предсказать исход первого тура выборов. Оценки, которые они дают сейчас, говорят об очень большом преимуществе Эммануэля Макрона", — подчеркнула политолог.
Однако Сино задается вопросом, сможет ли Макрон получить такой процент голосов, при котором он будет считаться полностью легитимным президентом и соберет вокруг себя парламентское большинство.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Непростое упражнение
Профессор французского университета Пантеон-Ассас, специалист в области политической коммуникации Арно Мерсье (Arnaud Mercier) также отметил, что социологические опросы в первом туре выборов были достаточно точными и чудес во втором туре ожидать не стоит.
"Сейчас уже нет такого явления, которое можно назвать демонизацией Нацфронта, когда избиратели не признаются, что будут голосовать за Марин Ле Пен. Напротив, некоторые институты, например Ipsos, дали Ле Пен даже на один процентный пункт больше, чем она набрала в действительности. Сейчас совершенно точно нельзя говорить, что опросы недооценивали Ле Пен", — сказал он.
Прогнозы социологов заслуживают доверия "хотя бы в том, что касается порядка, в котором придут кандидаты", а вот с точностью предсказания процентов все не так однозначно, полагает Мерсье.
"По моему мнению, треть избирателей экс-премьера страны Франсуа Фийона и пятая часть избирателей от лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона готовы голосовать за Ле Пен. Нельзя сказать, что эта часть избирателей пренебрежимо мала — это уже хороший результат. Но если это будет весь прирост избирателей в пользу кандидата от Нацфронта, то этого будет недостаточно для того, чтобы преодолеть барьер", — считает эксперт.
По словам собеседника агентства, задача Ле Пен сейчас заключается в том, чтобы завоевать поддержку как можно большего числа избирателей от Фийона и Меланшона.
Так, среди избирателей Меланшона есть небольшая группа, которая состоит из рабочих и аналогичных категорий людей, чьи взгляды, в общем-то, укладываются в предложения Ле Пен. В кругу сторонников Фийона также есть те, кто разделяет политику лидера Нацфронта, но не поддерживает ее экономические идеи.
"Сейчас мы наблюдаем, что Ле Пен в телеинтервью несколько смягчает позиции по европейским вопросам, которые всегда были достаточно жесткими. Это делается во многом для привлечения избирателей Фийона, для того, чтобы убедить их в том, что ее можно поддерживать. А потом она едет в Амьен на фабрику Whirpool и говорит там о желании бороться с глобализацией — это уже для "меланшонистов". Сложно вести двойную игру, пытаясь одновременно угодить всем избирателям, непростое упражнение", — заключает Мерсье.
Вскоре после объявления первых итогов голосования замруководителя исследовательского института общественного мнения Ifop, публиковавшего опросы в преддверии первого тура, Фредерик Даби (Frédéric Dabi) тоже высказал мнение, что исход второго тура решат избиратели проигравших кандидатов Меланшона и Фийона.
"Первое неизвестное — это как себя поведет электорат Меланшона, который, конечно же, весьма неблагоприятно относится к Ле Пен, но так же — и к Макрону", — сказал социолог.
По его словам, "второе неизвестное — это как поведут себя сторонники Франсуа Фийона, избиратели правого спектра, которые полагали, что президентские выборы были уже выиграны, которые очнулись и находятся в состоянии, близком к похмелью".
В свою очередь, глава избирательной кампании Ле Пен Давид Рашлин (David Rachline) рассчитывает на поддержку избирателей разного политического спектра. По его мнению, Ле Пен "способна объединить" французских избирателей, так как они "в подавляющем большинстве" не разделяют идей Макрона.
Глава штаба Ле Пен выразил убеждение, что среди избирателей, которые проголосовали в первом туре за Меланшона, есть те, кто "желает возвращения Республики и ее ценностей" и выступает против ультралиберальных идей Макрона.
Кроме того, он полагает, что среди французов, проголосовавших за кандидата от правоцентристов Фийона, также найдутся те, кто "отвергнет проект Макрона", тесно связанный с глобализацией. Рашлин подтвердил намерение "Нацфронта" формировать широкую коалицию.
Ни нашим, ни вашим
Среди французских политиков находятся и те, кто открыто заявляет, что голосовать за Макрона не стоит. Например, депутат от департамента Вандея, член партии "Республиканцы" Яник Моро (Yannick Moreau). Правда, по его мнению, не стоит голосовать ни за одного из двух кандидатов.
"Я могу понять, когда говорят, что не надо голосовать за Марин Ле Пен, потому, что ее проекты не направлены на благо Франции, но при условии, что в то же самое время мы скажем, что не нужно голосовать ни за проекты, ни за кандидатуру Эммануэля Макрона", — сказал он.
Моро считает, что голосовать за Макрона "означает голосовать за продолжение катастрофического правления Франсуа Олланда".
"Если вам понравился Олланд, вы будете обожать Макрона. Я вот не хочу жить еще пять лет как при Олланде, но с Макроном в Елисейском дворце", — добавил он.
Он отметил, что призывы голосовать за экс-министра со стороны правых будут свидетельством "безответственности" и "непоследовательности, которую нужно любой ценой избежать" в свете предстоящих парламентских выборов и амбиций "Республиканцев" на этих выборах. Моро надеется, что его партия, несмотря на все перипетии, сможет получить парламентское большинство.
"При "сожительстве" (ситуация, когда президент республики принадлежит к другой политической партии, чем парламентское большинство – ред.) не нужно искать точки соприкосновения с президентом республики – парламентское большинство в Собрании само реализует политический проект и может провести законопроект в парламенте, то есть провести структурные реформы, в которых наша страна нуждается, и неважно, согласен ли с ними президент республики или нет", — сказал Моро.
Вместе с тем, достаточно агрессивная кампания Ле Пен в преддверии второго тура уже начала приносить свои плоды. С понедельника рейтинг лидера Нацфронта по версии компании OpinionWay вырос на два процентных пункта — с 39% до 41%.
Этих результатов по-прежнему недостаточно для победы во втором туре выборов, но тенденция к сокращению разрыва очевидна. Главный вопрос повестки дня: успеет ли Ле Пен привлечь еще больше избирателей.
Интрига продержится недолго. Второй тур президентских выборов состоится через 10 дней — в воскресенье, 7 мая. По его итогам станет известно имя нового главы государства, которому предстоит управлять Францией до 2022 года.
Согласно опросу компании ELabe, кандидатами на пост главы государства доволен только 31% опрошенных. При этом большая часть французских избирателей — 69% — недовольна парой Ле Пен — Макрон в качестве кандидатов на пост главы государства.
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