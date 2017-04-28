Гурцкая и Лоза попали в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Сведения о российских исполнителях Диане Гурцкой и Юрии Лозе внесены из-за посещения ими Крыма в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

Как указано на сайте, Гурцкая попала в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные Юрия Лозы внесли в базу, в том числе, с формулировкой за "незаконное пересечение государственной границы Украины". На сайте приводятся фотографии выступления исполнителей в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.