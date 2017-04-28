Итоги ста дней: Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Белый дом подвел итоги первых ста дней администрации Дональда Трампа. В частности, одной из заслуг президента в области внешней политики власти назвали "изоляцию России в ООН".

"Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В администрации не уточнили, что именно имели в виду, говоря об "изоляции в ООН". По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта.

Тогда Великобритания, Франция и США внесли проект документа, который осуждал действия сирийских властей. Как и ожидалось, резолюцию заблокировала Россия, которая воспользовалась своим правом вето.

При этом Китай воздержался от голосования, что в Вашингтоне расценили как успех.

"Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", — заявил после заседания Совбеза пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В свою очередь в Пекине свою позицию объяснили недостатками самой резолюции, в некоторые пункты которой Китай предложил внести поправки.

Призыв к давлению

О необходимости давления на Россию накануне заявила и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По мнению дипломата, это позволит решить конфликт в Сирии.

"Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим", — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

Она вновь обвинила Москву в том, что она якобы защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа. По ее мнению, Башар Асад пользуется покровительством России.

"Сейчас все внимание и давление должно быть направлено на Россию, потому что она может положить этому конец, если захочет", — отметила американский постпред.

"Я буду продолжать давить на Совет Безопасности, чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето", — добавила Хейли.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в ответ заявил, что лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии является соблюдение режима прекращения боевых действий, над чем работают Россия, Турция и Иран.

"Ни от вас, ни от западных коллег мы не услышали ни одного слова, что вы делаете, чтобы облегчить ситуацию, как вы влияете на подконтрольные вам умеренную или неумеренную оппозицию", — сказал российский дипломат, обращаясь к американской коллеге.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет противодействовать попыткам отказаться от политического урегулирования в Сирии и взять курс на смену власти в этой стране. Он подчеркнул, что не видит альтернатив выполнению резолюции 2254.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2254 в декабре 2015 года. В ней содержится дорожная карта по урегулированию ситуации в Сирии. Документ предусматривает разработку новой конституции страны и проведение президентских выборов.

Реакция в Москве

Призывы Хейли к давлению на Москву прокомментировали и российские политики. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал идею американки контрпродуктивной.

"Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор считает, что в последнее время постпред США, судя по всему, "находилась в какой-то другой реальности, если так и не смогла понять, что давление на Россию изначально контрпродуктивно".

"Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков", — добавил политик.

Его коллега, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, обвинил США в сирийском конфликте.

"Заявление Хейли подтверждает, к сожалению, либо неадекватность в восприятии американской дипломатией и военными реальной ситуации в Сирии, либо продолжающуюся практику чистой воды цинизма, когда все несогласные с попытками США определять судьбы стран и народов в ближневосточном регионе заведомо представляются как угроза миру и безопасности", — сказал Косачев.

"Теперь хотят свалить с больной головы на здоровую. Тоже без шансов", — добавил сенатор.

Еще более резко высказался сенатор Алексей Пушков, который назвал Хейли "экзальтированной особой".

"Судя по Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН 25 января. Сенат утвердил экс-губернатора Южной Каролины в должности постпреда практически единогласно — 96 голосов против четырех.

Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.