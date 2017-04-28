Итоги ста дней: Белый дом назвал заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Белый дом подвел итоги первых ста дней администрации Дональда Трампа. В частности, одной из заслуг президента в области внешней политики власти назвали "изоляцию России в ООН".
В администрации не уточнили, что именно имели в виду, говоря об "изоляции в ООН". По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта.
Тогда Великобритания, Франция и США внесли проект документа, который осуждал действия сирийских властей. Как и ожидалось, резолюцию заблокировала Россия, которая воспользовалась своим правом вето.
"Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", — заявил после заседания Совбеза пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
В свою очередь в Пекине свою позицию объяснили недостатками самой резолюции, в некоторые пункты которой Китай предложил внести поправки.
Призыв к давлению
"Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим", — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.
Она вновь обвинила Москву в том, что она якобы защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа. По ее мнению, Башар Асад пользуется покровительством России.
"Сейчас все внимание и давление должно быть направлено на Россию, потому что она может положить этому конец, если захочет", — отметила американский постпред.
"Я буду продолжать давить на Совет Безопасности, чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето", — добавила Хейли.
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев в ответ заявил, что лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии является соблюдение режима прекращения боевых действий, над чем работают Россия, Турция и Иран.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет противодействовать попыткам отказаться от политического урегулирования в Сирии и взять курс на смену власти в этой стране. Он подчеркнул, что не видит альтернатив выполнению резолюции 2254.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2254 в декабре 2015 года. В ней содержится дорожная карта по урегулированию ситуации в Сирии. Документ предусматривает разработку новой конституции страны и проведение президентских выборов.
Реакция в Москве
"Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Сенатор считает, что в последнее время постпред США, судя по всему, "находилась в какой-то другой реальности, если так и не смогла понять, что давление на Россию изначально контрпродуктивно".
"Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков", — добавил политик.
Его коллега, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, обвинил США в сирийском конфликте.
"Теперь хотят свалить с больной головы на здоровую. Тоже без шансов", — добавил сенатор.
Еще более резко высказался сенатор Алексей Пушков, который назвал Хейли "экзальтированной особой".
"Судя по Пауэр и Хейли, должность постпреда США при ООН выделена не дипломатам, а экзальтированным особам без опыта в области внешней политики", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Она сменила на этом посту 46-летнюю Саманту Пауэр, которая ушла вслед за администрацией Барака Обамы. Пауэр была известна своей жесткой антироссийской позицией, из-за чего не раз вступала в споры с тогдашним российским постпредом Виталием Чуркиным.