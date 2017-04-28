В ЛНР обвинили силовиков в шести обстрелах за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (217)

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в штабе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки ВСУ 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82-мм, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявили в штабе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Первомайск, Санжаровка, Смелое, Лозовое. В оборонном ведомстве уточнили, что всего со стороны украинских силовиков было выпущено порядка 125 снарядов.