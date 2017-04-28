В МИД Китая заявили, что РФ и Китай намерены выполнять резолюции по КНДР

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китайское внешнеполитическое ведомство заявило, что и КНР, и Россия единодушно считают необходимым, чтобы все в полной мере выполняли резолюции Совета безопасности ООН по КНДР, говорится в сообщении МИД КНР.

Согласно сообщению, в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел КНР Ван И и заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова.

"Обе стороны единодушно полагают, что в нынешней ситуации каждая сторона должна в полной мере выполнять соответствующие резолюции СБ ООН, касающиеся КНДР. С одной стороны, необходимо принимать меры, которые препятствуют процессу развития ядерной проблемы Корейского полуострова. С другой стороны, необходимо усилить динамику, направленную на стимулирование переговоров, чтобы вернуться к диалогу и консультациям по ядерной проблеме Корейского полуострова", — отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Как заявил на встрече Ван И, Китай и Россия продолжают поддерживать тесные контакты и координацию по международным и региональным делам. Он отметил, что в нынешней ситуации возможна эскалация напряженности на Корейском полуострове, вплоть до выхода из-под контроля.

Министр иностранных дел Китая также сказал, что предложенный КНР план, предлагающий приостановку ядерной программы КНДР в обмен на приостановку военных учений США и Южной Кореи, совпадает с предложениями России по разрешению ситуации на полуострове. "Обе стороны (Китай и Россия) могут продолжить поддерживать тесные контакты для дорожной карты по разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова", — отметил Ван И.

Ранее он заявил, что предлагает КНДР приостановить ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. По его словам, эта "приостановка в обмен на приостановку" поможет в будущем посадить стороны за стол переговоров.