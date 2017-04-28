Австралия со всей серьезностью относятся к угрозе со стороны КНДР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти Австралии со всей серьезностью воспринимают угрозу со стороны КНДР, заявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл в интервью радиостанции 3AW.
На вопрос о вероятности развязывания ядерной войны премьер ответил, что "у властей Северной Кореи есть ядерное оружие, они регулярно угрожают его применить, и если они исполнят эту угрозу, это будет предполагать ядерный удар".
Ранее Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если ее власти будут следовать политическому курсу Вашингтона в отношении Пхеньяна.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерные испытания и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одни ядерные испытания. Кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.
Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову группы американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.