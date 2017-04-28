Австралия со всей серьезностью относятся к угрозе со стороны КНДР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти Австралии со всей серьезностью воспринимают угрозу со стороны КНДР, заявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл в интервью радиостанции 3AW.

"Правительство Австралии со всей серьезностью воспринимает угрозу со стороны КНДР, как и все остальные государства региона", — заявил Тернбулл.

На вопрос о вероятности развязывания ядерной войны премьер ответил, что "у властей Северной Кореи есть ядерное оружие, они регулярно угрожают его применить, и если они исполнят эту угрозу, это будет предполагать ядерный удар".

Ранее Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если ее власти будут следовать политическому курсу Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерные испытания и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одни ядерные испытания. Кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.

Шестого марта 2017 года КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову группы американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.