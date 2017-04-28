Минобороны Южной Кореи считает, что за новую систему ПРО должны платить США

ТОКИО, 28 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США, сообщило агентство Ренхап со ссылкой заявление военного ведомства.

В обнародованном в пятницу заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет, бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести США.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.