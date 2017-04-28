Минобороны Южной Кореи считает, что за новую систему ПРО должны платить США

ТОКИО, 28 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD должны США, сообщило агентство Ренхап со ссылкой заявление военного ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 миллиард долларов за THAAD.
В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.