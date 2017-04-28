Трамп спокойно отнесся к возможности "закрытия" правительства США

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что "если будет остановка в работе правительства, то она будет", возложив при этом вину на демократов.

"Посмотрим, что произойдет. Если будет "закрытие", то будет "закрытие", — сказал Трамп.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан выразил уверенность, что законодателям удастся принять временный бюджет страны и тем самым предотвратить "закрытие" правительства, которое может наступить в ночь на субботу.

В палату представителей был внесен проект временного бюджета США, рассчитанный до 5 мая. Его принятие даст еще неделю для выработки окончательного бюджета на 2017 финансовый год.

В случае, если из-за разногласий республиканцев и демократов бюджетный вопрос не будет решен до 00.01 субботы (07.01 мск), правительственные ведомства будут вынуждены приостановить работу, федеральные служащие, деятельность которых не связана с обеспечением национальной безопасности, будут вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Государственные учреждения, включая музеи в Вашингтоне, будут закрыты.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп раскритиковал конгрессменов-демократов за угрозу "закрытия" федерального правительства, перечислив требования оппонентов, которые, по мнению главы государства, не отвечают нуждам американцев.