Трамп спокойно отнесся к возможности "закрытия" правительства США

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что "если будет остановка в работе правительства, то она будет", возложив при этом вину на демократов.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан выразил уверенность, что законодателям удастся принять временный бюджет страны и тем самым предотвратить "закрытие" правительства, которое может наступить в ночь на субботу.
В палату представителей был внесен проект временного бюджета США, рассчитанный до 5 мая. Его принятие даст еще неделю для выработки окончательного бюджета на 2017 финансовый год.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп раскритиковал конгрессменов-демократов за угрозу "закрытия" федерального правительства, перечислив требования оппонентов, которые, по мнению главы государства, не отвечают нуждам американцев.