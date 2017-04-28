Нетаньяху подтвердил, что пытался созвониться с МИД Германии Габриэлем

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что пытался созвониться с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем после отмены встречи с ним, однако тот отклонил звонок.

Во вторник представитель премьер-министра Израиля подтвердила, что Нетаньяху не примет главу МИД Германии, который в ходе визита в еврейское государство отказался отменять встречи с местными правозащитными организациями левого толка.

"Я хотел позвонить Габриэлю, чтобы озвучить свою позицию и сгладить ситуацию, однако он отклонил звонок", — заявил Нетаньяху в интервью таблоиду Bild.

Он также добавил, что не принимает дипломатов других стран, которые, приезжая в Израиль, встречаются с организациями, называющими израильских солдат военными преступниками.

Сам Габриэль ранее заявил, что удивлен отменой переговоров, но не считает это катастрофой, поскольку, по его словам, "появится еще возможность встретиться в другом месте". Он также отметил, что отношение Германии к Израилю в связи с инцидентом не изменится.