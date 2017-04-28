Самолет Минобороны доставит в Россию экипаж судна "Лиман"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экипаж исследовательского судна "Лиман", затонувшего в Турции, доставят в Россию самолетом военно-транспортной авиации из-за затруднений судоходства в проливе Босфор, сообщил в пятницу Минобороны РФ.
"В связи с затруднением судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий принято решение о доставке экипажа исследовательского судна "Лиман" в Россию самолетом военно-транспортной авиации Минобороны. В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота", — говорится в сообщении.