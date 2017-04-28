Самолет Минобороны доставит в Россию экипаж судна "Лиман"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экипаж исследовательского судна "Лиман", затонувшего в Турции, доставят в Россию самолетом военно-транспортной авиации из-за затруднений судоходства в проливе Босфор, сообщил в пятницу Минобороны РФ.

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.

"В связи с затруднением судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий принято решение о доставке экипажа исследовательского судна "Лиман" в Россию самолетом военно-транспортной авиации Минобороны. В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота", — говорится в сообщении.