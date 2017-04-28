Избрание албанца спикером македонского парламента вызвало протесты

БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Этнический албанец Талат Джафери избран вечером в четверг спикером парламента Македонии, это спровоцировало протесты и привело к атаке протестующих на македонский парламент, в то же время Евросоюз поприветствовал такое решение.
После избрания спикером македонского парламента албанца правящая партия ВМРО-ДПМНЕ обвинила оппозиционера Заева в попытке государственного переворота, заявив о насильственном и нелегитимном избрании спикера и назвав это "прелюдией к созданию параллельных государственных институтов".
Спорные выборы
Издание Телеграф.мк разместило на своем портале видеозапись прошедшего голосования. После того, как председатель парламента Трайко Веляноски закрыл заседание и покинул зал, представители СДСМ и албанских партий, а также часть депутатов правящей ВМРО-ДПМНЕ и их коалиционных партнеров не ушли из помещения.
В отсутствие Веляноски председательство взял на себя старейший из присутствующих депутатов Ферид Мухич, который сослался на регламент и сразу передал эти функции оппозиционеру Горану Мисовски.
Затем Мисовски продемонстрировал подписи 62 депутатов за выдвижение Джафери на пост спикера и предложил обсудить кандидатуру. Никто из присутствующих не попросил слова. После этого Мисовски поставил вопрос на голосование и сам одним из первых поднял руку. Насчитав кроме себя 61 голос "за" без голосов "против" и воздержавшихся, Мисовски объявил, что Джафери избран председателем собрания. Сторонники ВМРО-ДПМНЕ все это время продолжали петь, скандировать лозунги и в голосовании не участвовали. Избранный таким образом спикер выслушал поздравление от Заева и произнес слова клятвы.
Протесты превратились в беспорядки
После оглашения итогов голосования активисты движения "За единую Македонию", которые протестовали в Скопье на улице перед зданием Собрания, силой проникли в здание и избили лидера оппозиции Зорана Заева, а также нескольких депутатов СДСМ и парламентария-албанца Зиядина Села. Вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента.
В ночь на пятницу в обращении к нации президент страны Георге Иванов призвал лидеров крупнейших партий к переговорам для мирного выхода из политического кризиса, одновременно указав на "нарушение регламента".
Приветствие Евросоюза
В то же время в ЕС поддержали принятое в парламенте Македонии решение об избрании спикера. "Демократия должна идти своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Джафери спикером парламента, как об этом сообщается", — говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана.
Как заявили официальные представители Евросоюза, бывшая югославская республика Македония является страной-кандидатом, и ЕС готов работать с парламентом над необходимыми реформами для продвижения по европейскому пути.
Российский МИД в марте раскритиковал давление ЕС и НАТО на президента Македонии Георге Иванова с требованием отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на "албанскую платформу". Против "албанской платформы" в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".