Избрание албанца спикером македонского парламента вызвало протесты

БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Этнический албанец Талат Джафери избран вечером в четверг спикером парламента Македонии, это спровоцировало протесты и привело к атаке протестующих на македонский парламент, в то же время Евросоюз поприветствовал такое решение.

Новый спикер Джафери из рядов крупнейшей партии албанцев ДУИ был избран голосами оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева и партий ДУИ, БЕСА и "Альянс за албанцев", представляющих интересы албанского национального меньшинства. В то же время бывшая партия большинства ВМРО-ДПМНЕ обвинила оппозиционеров в грубом нарушении регламента.

После избрания спикером македонского парламента албанца правящая партия ВМРО-ДПМНЕ обвинила оппозиционера Заева в попытке государственного переворота, заявив о насильственном и нелегитимном избрании спикера и назвав это "прелюдией к созданию параллельных государственных институтов".

Спорные выборы

Издание Телеграф.мк разместило на своем портале видеозапись прошедшего голосования. После того, как председатель парламента Трайко Веляноски закрыл заседание и покинул зал, представители СДСМ и албанских партий, а также часть депутатов правящей ВМРО-ДПМНЕ и их коалиционных партнеров не ушли из помещения.

В отсутствие Веляноски председательство взял на себя старейший из присутствующих депутатов Ферид Мухич, который сослался на регламент и сразу передал эти функции оппозиционеру Горану Мисовски.

Мисовски под шум, пение оппонентов и крики "Это путч!" призвал депутатов проголосовать за переход к четвертому пункту повестки заседания – выборам председателя собрания. Вставшие со своих мест представители оппозиции и албанских партий подняли руки, и он подсчитал, что 66 депутатов выступили "За".

Затем Мисовски продемонстрировал подписи 62 депутатов за выдвижение Джафери на пост спикера и предложил обсудить кандидатуру. Никто из присутствующих не попросил слова. После этого Мисовски поставил вопрос на голосование и сам одним из первых поднял руку. Насчитав кроме себя 61 голос "за" без голосов "против" и воздержавшихся, Мисовски объявил, что Джафери избран председателем собрания. Сторонники ВМРО-ДПМНЕ все это время продолжали петь, скандировать лозунги и в голосовании не участвовали. Избранный таким образом спикер выслушал поздравление от Заева и произнес слова клятвы.

Протесты превратились в беспорядки

После оглашения итогов голосования активисты движения "За единую Македонию", которые протестовали в Скопье на улице перед зданием Собрания, силой проникли в здание и избили лидера оппозиции Зорана Заева, а также нескольких депутатов СДСМ и парламентария-албанца Зиядина Села. Вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента.

По последним данным министерства, при беспорядках в четверг травмы различной степени тяжести получили 70 граждан, 22 сотрудника полиции и трое парламентариев.

В ночь на пятницу в обращении к нации президент страны Георге Иванов призвал лидеров крупнейших партий к переговорам для мирного выхода из политического кризиса, одновременно указав на "нарушение регламента".

Приветствие Евросоюза

В то же время в ЕС поддержали принятое в парламенте Македонии решение об избрании спикера. "Демократия должна идти своим курсом. Мы положительно отмечаем избрание Талата Джафери спикером парламента, как об этом сообщается", — говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана.

По их словам, "ЕС уверен, что политический диалог в институтах власти является единственной дорогой вперед, и мы призываем всех политических участников соблюдать конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла".

Как заявили официальные представители Евросоюза, бывшая югославская республика Македония является страной-кандидатом, и ЕС готов работать с парламентом над необходимыми реформами для продвижения по европейскому пути.

Российский МИД в марте раскритиковал давление ЕС и НАТО на президента Македонии Георге Иванова с требованием отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на "албанскую платформу". Против "албанской платформы" в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".