В Лондоне в ходе контртеррористической операции задержали четырех человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Четыре человека были задержаны в ходе контртеррористической операции в лондонском районе Уиллесден, еще одна подозреваемая получила ранения, сообщила полиция Лондона.
По данным правоохранителей, в ходе операции сотрудники полиции ранили одну из подозреваемых, она госпитализирована и не может быть задержана в силу своего состояния.
Все четверо были задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам, отмечается в заявлении полиции.