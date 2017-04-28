Тиллерсон назвал общую цель США и Китая
01:4628.04.2017
(обновлено: 01:48 28.04.2017)
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Китай разделяет цель США по денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы не добиваемся смены режима (в КНДР — ред.)… Мы не добиваемся его краха. Мы не ищем предлога для ускорения воссоединения (КНДР и Южной Кореи – ред.). Мы добиваемся того, чего и Китай, как он говорит, – полной денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News
.
США считают Китай ключевой страной для решения ядерной проблемы КНДР. В начале апреля состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в США, где прошли его переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.
После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.
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