ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Иран серьезной угрозой США, а также стабильности региона.
На вопрос о том, действительно ли Белый дом заставил госдепартамент сформулировать более жесткую позицию по Ирану, Тиллерсон ответил, что "Белый дом считал, что нельзя думать об Иране только в контексте Всеобъемлющего плана действий, и я с этим согласен".
По его словам, нужно учесть весь комплекс претензий США к Ирану, а не только ядерную сделку, которая позволила остановить иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. Он напомнил, что США считают Иран спонсором терроризма и ввели другие санкции, в том числе по программе создания баллистических ракет.
Решение вновь рассмотреть соблюдение Ираном условий соглашения по атому Тиллерсон объяснил тем, что положительное заключение послало бы неверный сигнал.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.