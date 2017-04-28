В США считают "изоляцию РФ в ООН" одной из заслуг Трампа за первые 100 дней

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Администрация США считает одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН".
В сообщении не уточняется, что именно имеется в виду под "изоляцией в ООН", но ранее в Белом доме в таких же выражениях комментировали голосование в СБ ООН 12 марта по проекту резолюции, который вынесли Великобритания, Франция и США.
Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Однако Россия воспользовалась правом вето в СБ ООН и заблокировала принятие проекта резолюции, назвав его "антисирийским".
В свою очередь в КНР пояснили, что страна не голосовала за проект резолюции, поскольку "в некоторые пункты необходимо внести поправки", и предложили разработать новый документ, который будет пользоваться консенсусом в СБ ООН.
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в начале апреля армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.