В США считают "изоляцию РФ в ООН" одной из заслуг Трампа за первые 100 дней

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Администрация США считает одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН".

"Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином", — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

В сообщении не уточняется, что именно имеется в виду под "изоляцией в ООН", но ранее в Белом доме в таких же выражениях комментировали голосование в СБ ООН 12 марта по проекту резолюции, который вынесли Великобритания, Франция и США.

Документ предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Однако Россия воспользовалась правом вето в СБ ООН и заблокировала принятие проекта резолюции, назвав его "антисирийским".

Китай при голосовании воздержался. "Тот факт, что Китай воздержался, существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", — сказал позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В свою очередь в КНР пояснили, что страна не голосовала за проект резолюции, поскольку "в некоторые пункты необходимо внести поправки", и предложили разработать новый документ, который будет пользоваться консенсусом в СБ ООН.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Хан-Шейхуне в начале апреля армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.