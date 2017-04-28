В Венеции намерены ограничить число посещающих город туристов

РИМ, 28 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Городские власти Венеции приняли решение установить специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Мы сумели разработать целую серию мероприятий, нацеленных на регулирование туристических потоков и на то, чтобы сделать их совместимыми с повседневной жизнью проживающих здесь людей", — сказал журналистам мэр Венеции Луиджи Бруньяро.
Кроме того, он пообещал начать международную информационную кампанию, направленную на то, чтобы разъяснить многочисленным туристам специфику ситуации, сложившейся в последнее время в городе, который более не выдерживает огромного наплыва посетителей.
В рамках стратегии городских властей будут, в частности, заранее обнародоваться конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих. Планируется также открыть новые зоны для общественного питания, изменить режим работы пароходиков, перевозящих туристов по Большому каналу, увеличить число сотрудников правоохранительных органов.