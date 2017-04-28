МИД Германии осудил действия протестующих в Македонии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МИД Германии осудил атаки участников акции протеста на парламент Македонии.

"МИД самым решительным образом осуждает атаки на парламент в Скопье", — говорится на странице немецкого ведомства в сети микроблогов Twitter.

We condemn in the strongest terms the attack on the Parliament in Skopje! — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 27 апреля 2017 г.

Участники протестных акций "За единую Македонию" ворвались в четверг в парламент республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии. Позднее специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по освобождению депутатов, которых демонстранты блокировали в пресс-центре парламента.

Ранее Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов и запросил мандат на формирование нового кабинета министров. В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация "албанской платформы" социал-демократов предполагает изменения в конституции Македонии, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

В марте МИД РФ раскритиковал давление ЕС и НАТО на президента Македонии с требованием отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на "албанскую платформу". Против "албанской платформы" в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".