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В Турции рассказали подробности спасения экипажа российского судна "Лиман"

23:3827.04.2017
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© Фото : Посольство Турции в РФОперация по спасению экипажа судна Лиман в Черном мореОперация по спасению экипажа судна Лиман в Черном море
© Фото : Посольство Турции в РФ

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Из 78 членов экипажа российского исследовательского судна Черноморского флота "Лиман", затонувшего в Черном море, 63 человека были спасены турецкой береговой охраной, 15 — членами экипажа грузового судна "Youzarsıf H", с которым столкнулся российский корабль, говорится в полученном РИА Новости сообщении управления информации и печати аппарата премьер-министра Турции.

Исследовательское судно Черноморского флота России Лиман в проливе Босфор. Архивное фото
© REUTERS / Murad Sezer
Туманная причина: судно Черноморского флота "Лиман" затонуло у Босфора

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Как сообщило Минобороны РФ, само судно затонуло.

"Главное управление береговой охраны сообщило, что 81-метровое грузовое судно "Youzarsif-H" под флагом Того, перевозившее живой скот, столкнулось с российским разведывательным судном "Лиман" недалеко от входа в пролив Босфор. Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера. Из 78 членов экипажа российского военного судна 63 человека были спасены командой береговой охраны Турции, а оставшиеся 15 человек — членами экипажа "Youzarsif-H", — говорится в сообщении.

Береговая охрана Турции сообщила, что состояние здоровья всех членов экипажа, спасенных с потерпевшего крушение судна, является удовлетворительным.

По сообщению генштаба Турции, столкновение произошло из-за сильного тумана. "В ходе спасательной операции, осуществленной командой спасателей в соответствии с регламентом ВМС Турции, после получения сообщения о крушении в территориальных водах, все 78 членов экипажа российского военного судна были успешно спасены. Российское военное судно вскоре после столкновения пошло ко дну. Нет ни одного пропавшего без вести члена экипажа", — отметили в турецком военном ведомстве.

Отмечается, что в спасательной операции приняли участие десантные катера ВМС Турции Imbat и Kiliç, спасательное судно Akin и судно береговой охраны Tekirdağ, вертолет SH-70, поисково-спасательный самолет CN-235 и поисково-спасательный вертолет, а также катер береговой охраны и поисково-спасательный вертолет службы береговой охраны Турции.

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