Еврокомиссар Хан осудил атаки на членов парламента Македонии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Еврокомиссар Йоханнес Хан осудил атаки на членов парламента Македонии, совершенные демонстрантами во вторник.

"Я в самых сильных выражениях осуждаю атаки на членов парламента в Скопье. Жестокости не место в парламенте. Демократия должна быть непрерывной", — написал Хан на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что участники протестных акций "За единую Македонию" вошли в четверг в парламент республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии. Позднее специальное подразделение МВД Македонии провело операцию по освобождению депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента республики демонстранты.

Ранее лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

В марте МИД РФ заявил, что "еврокомиссар Йоханнес Хан, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные представители так называемой "просвещенной Европы", так радеющей за демократические нормы, продолжают беззастенчиво оказывать на президента Македонии Георгия Иванова беспрецедентное давление, требуют отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на ультимативную "албанскую платформу".

Против албанской платформы в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".