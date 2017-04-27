Спецназ Македонии разблокировал занятый демонстрантами парламент

БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Специальное подразделение МВД Македонии поздно вечером провело операцию по освобождению депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента республики демонстранты движения "За единую Македонию".

"В 20.27 (21.27 мск) сотрудники специального подразделения вошли в парламент республики Македония и до 20.43 (21.43 мск) эвакуировали 30 депутатов. Всего в ходе инцидента, по данным МВД, были ранены 10 полицейских, которые препятствовали демонстрантам проникнуть в парламент. В Скопье заседает оперативный штаб МВД", — говорится в сообщении ведомства.

Демонстранты в четверг проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

"Бойцы полицейского спецназа вывели депутатов СДСМ и нового председателя Собрания Талата Джафери, которые были блокированы в пресс-центре с тех пор, как демонстранты вошли в здание парламента", — передает новостной портал "Сакам да кажам".

Отмечается, что вокруг пресс-центра висит дымовая завеса, после того как спецназ применил дымовые шашки. На опубликованных фотографиях виден дым, и сотрудники МВД в бронежилетах и другой экипировке.

>>> Poslanik Alijanse za Albance Zijadin Sela je teško povređen i bori se za život #Macedonia https://t.co/gjnV2N1ikc pic.twitter.com/hxogNkSQHS — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) 27 апреля 2017 г.

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Уточняется, что перед этим ранения в ходе инцидента с протестующими получили Заев, Дамьян Манчевски и албанский депутат Зиядин Села.

Ранее лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

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В марте МИД РФ заявил, что "еврокомиссар Йоханнес Хан, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные представители так называемой "просвещенной Европы", так радеющей за демократические нормы, продолжают беззастенчиво оказывать на президента Македонии Георгия Иванова беспрецедентное давление, требуют отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на ультимативную "албанскую платформу".