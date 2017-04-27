United Airlines достигла соглашения с пассажиром, силой снятым с рейса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с пассажиром Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов, передает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката пассажира.

Сообщается, что авиакомпания подтвердила, что соглашение было достигнуто, однако сумма компенсации не разглашается.

Ранее United Airlines объявила об изменении своей политики и запуске 10 нововведений после многочисленных скандалов с пассажирами. В заявлении сообщалось, что авиакомпания обязуется привлекать службу безопасности и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности своих клиентов. Авиакомпания также увеличила компенсацию пассажирам, добровольно отказавшимся лететь тем или иным рейсом из-за овербукинга, до 10 тысяч долларов. Также компания пообещала уменьшить количество случаев овербукинга и обязала членов экипажа регистрироваться на рейс не позднее, чем за час до вылета, а также проходить ежегодные дополнительные тренинги.

Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трёх пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. Кроме того, пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.