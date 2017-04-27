Nation рассказал, как США могут спровоцировать войну с Россией

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Безосновательные обвинения в адрес Кремля в разжигании всевозможных кризисов увеличивают вероятность российско-американской войны, считает обозреватель журнала The Nation, историк и политолог Стивен Коэн.

В риторике Вашингтона все чаще звучат "весьма сомнительные идеи", подразумевающие, что война с Россией является необходимостью. Причем чем больше таких утверждений, тем выше риск возникновения войны, отмечает Коэн.

Американский политико-медийный истэблишмент, по словам политолога, оправдывает необходимость нагнетания напряженности между Москвой и Вашингтоном кризисом на Украине, неожиданным избранием Дональда Трампа, применением химоружия в Сирии и кибератаками по всему миру, за которыми якобы стоит Россия.

"По отдельности и вместе эти идеи усиливают милитаризацию новой холодной войны и порождают русофобские аналитические оценки в американском политико-медийном истэблишменте, в которых не исключается возможность реальной войны", — подчеркивается в статье.

При этом данные обвинения до сих пор не были подкреплены реальными доказательствами, указывает Коэн. Кроме того, американские американские СМИ больше не действуют в качестве фильтра, который не позволяет тем, кто руководствуется политическими мотивами, влиять на принятие реальных решений.

"Вместо этого они сами распространяют и пропагандируют такие идеи", — подчеркивает Коэн.

В антироссийской риторике Вашингтона нет ни фактов, ни логики. Такая стереотипная политика когда-то играла важную роль в разжигании войн между великими державами. Не исключено, что то же самое происходит в российско-американских отношениях сейчас, пишет Nation.

Лишь немногие в конгрессе, администрации Трампа и в СМИ высказывается против подобных подстрекательств и воинственных утверждений. "А провокаций становится все больше", — резюмирует Коэн.

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