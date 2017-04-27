Демонстранты вошли в парламент Македонии и избили лидера оппозиции

БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. Участники протестных акций "За единую Македонию" вошли в четверг в парламент республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии, передает ТВ Телма.

Вечером депутаты Собрания (парламента) Македонии на двадцатом учредительном заседании по результатам выборов 11 декабря большинством в 62 голоса из 120 избрали этнического албанца Талата Джафери председателем законодательного органа. Он представляет крупнейшую партию албанского нацменьшинства – ДУИ.

После оглашения итогов голосования активисты движения "За единую Македонию", которые протестовали на улице Скопье перед зданием Собрания, вошли в зал заседания и как сообщают СМИ, физически напали на парламентариев от оппозиционного СДСМ.

"Лидер СДСМ Зоран Заев и депутат Дамьян Манчевски с еще двумя однопартийцами ранены в Собрании… Демонстранты вошли в зал заседаний и начали бросать предметы в парламентариев и избивать их", — передает телеканал Телма.

На видеозаписи из парламента, опубликованной каналом на своем портале, видна кровь и следы ударов на лице лидера оппозиции Заева.

Ранее лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов парламента и запросил мандат на формирование нового кабинета министров.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

В марте МИД РФ заявил, что "еврокомиссар Йоханнес Хан, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные представители так называемой "просвещенной Европы", так радеющей за демократические нормы, продолжают беззастенчиво оказывать на президента Македонии Георгия Иванова беспрецедентное давление, требуют отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на ультимативную "албанскую платформу".

Против албанской платформы в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".