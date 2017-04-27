Госдеп заявил, что удар Турции по курдам угрожал американским военным

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что удар Турции по курдам в Сирии и Ираке поставил под угрозу американских военных.
Тонер добавил, что США "понимают озабоченности Турции по поводу РПК", но Вашингтон с этим "не согласен".
"Мы дали им (Турции) ясно понять, что они должны полностью координировать свои действия с нами и с коалицией", — подчеркнул представитель госдепа.
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предупредил Россию, США и северный Иракский Курдистан об операции.
В Москве эти удары назвали "неприемлемыми", подчеркнув, что Анкара нанесла их в обход законных правительств Сирии и Ирака.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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