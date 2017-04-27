Число задержанных на протестах в Венесуэле превысило 1,5 тысячи человек

МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Общее количество задержанных с начала массовых акций протеста в Венесуэле составляет почти 1,6 тысячи человек, сообщил в четверг глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

По его словам, всего были задержаны 1584 человека, причем 715 из них продолжают оставаться под стражей, передает портал Nacional.

Ранее сообщалось о почти 1,3 тысячи задержанных в ходе массовых акций протеста.

В своем микроблоге в Twitter Ромеро сообщил также, что с 4 апреля, когда начались протесты, число политических заключенных в Венесуэле возросло на 56 человек. "Всего их сейчас 173, самое большое число, которое мы регистрировали", — отметил Ромеро.

По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле с 4 апреля погибли 29 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.