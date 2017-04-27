СБУ требует от мэра Одессы отменить решение о переименовании улиц

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины потребовала от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета о возвращении советских названий ряду улиц в городе, сообщило областное управление СБУ в Facebook.

Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность губернатора. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в связи с решением горсовета вернуть советские названия ряду улиц.

"Начальник управления СБУ в Одесской области С. Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета в отношении изменений названий улиц и переулков", — говорится в сообщении.

Как указывается на центральном сайте СБУ, действия депутатов горсовета Одессы накануне очередной годовщины событий 2 мая "можно расценивать как провокацию для дестабилизации ситуации в городе". По мнению СБУ, данное решение нарушает закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов на Украине.

В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.