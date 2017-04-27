Опрос: Макрон победит во втором туре президентских выборов с 61%

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов обойдет лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и получит 61% голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Harris Interactive для LCP.

Согласно данным исследования, Макрон сохраняет высокие шансы получить президентское кресло, заручившись поддержкой 61% избирателей, в то время как Ле Пен прочат победу лишь 39% избирателей.

Опрос проводился в период с 25 по 27 апреля, участие в нем приняли 1016 человек. Предыдущие опросы общественного мнения, проведенные Ipsos и компанией Harris Interactive сразу же после объявления предварительных итогов первого тура, тоже предсказывали победу Макрона во втором туре 7 мая.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.