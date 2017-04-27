Пушков назвал ПАСЕ "маргинальной структурой"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) превратилась в "маргинальную структуру" после того, как позволила Украине диктовать повестку дня.

Ранее работа весенней сессии ПАСЕ была приостановлена из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после его поездки в Сирию. Депутат Верховной рады Украины, член парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что инициатором предложения стала украинская делегация.

"Позволяя Украине диктовать себе повестку дня, ПАСЕ превратилась в маргинальную структуру, способную лишь штамповать бессмысленные резолюции", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте, где встретилась с президентом страны Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею".