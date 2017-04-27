Лавров прокомментировал освобождение лидера косовских боевиков во Франции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Освобождение Францией лидера косовских боевиков, экс-премьера Косово Рамуша Харадиная является проявлением двойных стандартов, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Лавров подчеркнул, что Россия разделяет глубокую озабоченность Сербии в связи с явно политизированным решением французского суда, который 27 апреля сего года объявил об освобождении из-под стражи печально известного лидера косовских боевиков Харадиная, тем самым проигнорировав запрос Белграда, сделанный через Интерпол. Считаем, что все косовские политики, замешанные в совершении военных преступлений, должны понести заслуженное наказание, независимо от постов, которые они сейчас занимают. Проявление Парижем двойных стандартов является наглядной иллюстрацией попустительства перед лицом все более агрессивного курса на реализацию проекта "Великой Албании", чреватого разрушением хрупкой стабильности и рецидивом кровавого конфликта на Балканах", — говорится в документе.
Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.