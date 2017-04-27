Лавров прокомментировал освобождение лидера косовских боевиков во Франции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Освобождение Францией лидера косовских боевиков, экс-премьера Косово Рамуша Харадиная является проявлением двойных стандартов, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ, в четверг по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы была подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление и развитие стратегического партнерства между Россией и Сербией, плотное взаимодействие в реализации совместных проектов.

"Лавров подчеркнул, что Россия разделяет глубокую озабоченность Сербии в связи с явно политизированным решением французского суда, который 27 апреля сего года объявил об освобождении из-под стражи печально известного лидера косовских боевиков Харадиная, тем самым проигнорировав запрос Белграда, сделанный через Интерпол. Считаем, что все косовские политики, замешанные в совершении военных преступлений, должны понести заслуженное наказание, независимо от постов, которые они сейчас занимают. Проявление Парижем двойных стандартов является наглядной иллюстрацией попустительства перед лицом все более агрессивного курса на реализацию проекта "Великой Албании", чреватого разрушением хрупкой стабильности и рецидивом кровавого конфликта на Балканах", — говорится в документе.

Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.