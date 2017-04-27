Задержанный в Вестминстере мужчина был известен британским спецслужбам

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Мужчина, задержанный в четверг в Вестминстере, был известен британской контртеррористической службе MI5, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

Ранее в четверг полиция Лондона арестовала 27-летнего мужчину в Вестминстере, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в тот момент отсутствовала. Задержанный подозревается в хранении оружия и в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У предполагаемого преступника были изъяты два ножа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в эфире телеканала Sky News отметила, что факт арест говорит о том, что полиция и спецслужбы находятся в состоянии высокой готовности.

"Я думаю, что это показывает, что наша полиция, наши разведывательные службы и службы безопасности находятся в состоянии боевой готовности, стремясь обеспечить нашу защиту и безопасность", — сказала Мэй.

После теракта, произошедшего 22 марта в центре Лондона, полиция британской столицы повысила меры безопасности. В результате нападения террориста Халида Масуда, направившего внедорожник на пешеходов на Вестминстерском мосту, погибли пять человек, ранения получили десятки человек.