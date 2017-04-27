В Киеве предложили объявить 2017-й "годом Украинской повстанческой армии*"

Факельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича

Факельное шествие состоялось в Киеве в память командующего УПА Романа Шухевича

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специальная комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения "О провозглашении 2017 года в Киеве Годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии*", сообщается на сайте законодательного органа.

С такой инициативой выступил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. Он считает, что освещение деятельности украинских националистов необходимо для "консолидации нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности".

Проект Сиротюка уже прошел рассмотрение в комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей. Решение также должен согласовать комитет по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

В рамках "года УПА*" планируется проведение научно-практических конференций, выставок архивных документов и фотоматериалов. Кроме того, власти намереваются организовать ряд мероприятий в учебных заведениях Киева и усилить просветительскую работу среди молодежи.

*Организация, запрещенная в России.