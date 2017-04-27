В Грузии начали собирать подписи для внесения поправок в Конституцию

ТБИЛИСИ, 27 апр — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает сбор подписей для инициирования внесения поправок в Конституцию страны, соответствующее решение принято на встрече депутатов парламентского большинства в центральном офисе партии, передает агентство Sputnik Грузия.

Согласно законодательству Грузии, после внесения проекта Конституции в парламент законодательный орган начинает процедуру сбора подписей под законопроектом. Для начала всенародного обсуждения инициаторы должны представить 76 подписей депутатов или подписи 200 тысяч граждан. После этого парламент принимает решение о публикации поправок и вынесении их на всенародное обсуждение.

"Сегодня в формате большинства мы рассмотрели проект Конституции и начинаем сбор подписей в связи с инициированием поправок. Но хочу подчеркнуть, что рекомендации Венецианской комиссии и рекомендации, полученные в результате народного рассмотрения, будут максимально учтены", — приводит агентство слова депутата от "Грузинской мечты" Мариам Джаши. Она отметила, что депутаты завершат сбор подписей в ближайшее время, чтобы всенародное обсуждение началось уже 5 мая. Предположительно, подписи 76 депутатов будут внесены в парламент к 1 мая.

По информации агентства, государственная конституционная комиссия в конце прошлой недели утвердила проект поправок в Конституцию Грузии 43 голосами против восьми. В голосовании не принимали участие оппозиционные партии, которые покинули комиссию, против проекта проголосовали ведущие неправительственные организации и часть экспертов.

Основные изменения в законопроекте касаются полномочий президента и парламента Грузии. Запланировано упразднение прямых президентских выборов и выборов в парламент Грузии представителей от одномандатных округов, сокращение полномочий президента и увеличение парламентских полномочий. Среди запланированных поправок также увеличение возраста для кандидатов в депутаты и президенты.

Проект Конституции вызвал споры и внутри "Грузинской мечты": часть депутатов выступает против проведения выборов среди партий только по пропорциональной системе. Открытой остается дата вступления поправок в силу. Некоторые депутаты считают, что следующие парламентские выборы в 2020 году и президентские выборы в 2018 году должны пройти по старой системе.

Проект поправок уже отправлен в Венецианскую комиссию, которая представит свои замечания касательно обновленной Конституции Грузии. Окончательный вариант поступит в парламент для рассмотрения в ходе весенней и осенней сессий после завершения всенародного обсуждения уже в июне. Окончательное принятие поправок планируется до 1 января 2018 года.

В Конституции Грузии — 109 статей, которые менялись 33 раза. Наиболее значительные изменения были внесены при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.