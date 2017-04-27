Мэр Конотопа устроил погром во время обсуждения Минских соглашений

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мэр города Конотоп Артем Семенихин устроил дебош на собрании активистов оппозиционного движения "Украинский выбор — Право народа", сообщает сайт общественной организации.

Участники встречи собирались обсудить ход выполнения Минских соглашений и социально-экономическую ситуацию в стране. Как сообщили в пресс-службе "Украинского выбора", Семенихин ворвался в помещение под конец собрания и начал "крушить столы" и выкрикивать угрозы и ругательства.

"Своим поведением он продемонстрировал, что мнение жителей города и представителей гражданского общества его не интересует", — прокомментировал случившееся один из активистов движения.

Общественная организация "Украинский выбор" основана в 2012 году политиком Виктором Медведчуком. Целью движения является вовлечение широких масс в политическую жизнь страны и развитие институтов прямой демократии.