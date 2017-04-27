РПК взяла ответственность за гибель 12 солдат на востоке Турции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) HPG взяло на себя ответственность за две новые атаки на турецких солдат в провинции Битлис на востоке страны, 12 военных погибли, говорится в заявлении медиа-центра HPG.

Согласно сообщению, 25 апреля женщины-партизаны YJA-Star (женское подразделение HPG) обстреляли из РПГ турецкий лагерь в местности Шейх Кума (Şêx Cuma) в провинции Битлис. Десять турецких солдат погибли.

На следующий день партизаны HPG обстреляли солдат, вырубавших деревья для строительства лагеря в районе Хизан (Hizan) этой же провинции. Двое солдат погибли.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. На днях министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что с 23 июля 2015 года силы безопасности Турции нейтрализовали 10091 бойца PПK. Курды называют эти данные завышенными.

HPG ("Народные силы самообороны") — боевое крыло РПК. Одной из частей HPG являются женские отряды YJA-Star.