Китай милитаризует Южно-Китайское море, считают в США

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США считают, что Китай занимается милитаризацией Южно-Китайского моря, заявил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Гаррис.

"Реальность заключается в том, что Китай милитаризует Южно-Китайское море", — заявил он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Вместе с тем он подчеркнул, что "проведение "красных линий" по этому поводу является проблематичным по ряду причин". "Мы должны общаться с Китаем и четко показывать, почему мы не хотим милитаризации этого региона", — добавил адмирал.

Гаррис отметил необходимость "направлять Китаю сигналы о свободе навигации в этом районе с помощью норм международного права". При этом он подчеркнул, что "свобода навигации распространяется на все государства".

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.