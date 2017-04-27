В Мариуполе прошли полицейские учения после акций в защиту русского языка

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Полиция Донецкой области провела учения в Мариуполе в связи с угрозой дестабилизации ситуации в городе из-за акций в защиту русского языка, заявил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.

Украинские СМИ сообщили, что ранее в Мариуполе прошла акция партии "Оппозиционный блок", в ходе которой активисты раздавали листовки с требованием отменить законы, притесняющие русский язык.

"Сегодня в Мариуполе полиция Донецкой области была поднята по тревоге для профилактической отработки территории в связи с угрозой некоторых сил дестабилизировать ситуацию в нашем прифронтовом городе… Накануне трагических для Мариуполя майских праздников некоторые общественные "деятели" вдруг резко стали беспокоиться "притеснением русского языка", "исторической памятью" и "нацизмом", темами, которые вызывают дискуссию в обществе", — написал Аброськин в четверг на своей странице в Facebook.