В Берлине мужчина напал на полицейских

РИА НОВОСТИ. В БЕРЛИНЕ В РАЙОНЕ КРОЙЦБЕРГ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦЫ, НАПАДАВШИЙ РАНЕН, ОН НАХОДИТСЯ В КЛИНИКЕ, ЕГО МОТИВЫ НЕИЗВЕСТНЫ – ПОЛИЦИЯ