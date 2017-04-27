В Вестминстере арестовали мужчину по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полиция Лондона арестовала мужчину в Вестминстере по подозрению в подготовке теракта, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Мужчина в возрасте около 20 лет был арестован по подозрению в хранении оружия и по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У него были изъяты ножи", — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала мужчину в историческом районе столицы Вестминстере, в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на представителя офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, во время инцидента премьер не находилась в своей резиденции на Даунинг-стрит.

Корреспондент телеканала Би-би-си Дэнни Шоу (Danny Shaw) на своей верифицированной странице в Twitter написал, что на месте происшествия находятся вооруженные полицейские. По его словам, на месте инцидента лежали два ножа, включая крупный хлебный нож.