В Берлине у больницы слышна стрельба

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стрельба слышна у больницы в Берлине, район здания оцепила полиция, сообщают СМИ.

Уточняется, что районе больницы мужчина напал на полицейских. Нападавший ранен и находится в клинике. Его мотивы пока неизвестны.