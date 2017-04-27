Судно "Лиман" затонуло на малой глубине, сообщил источник

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Затонувшее исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" залегает на небольшой глубине, вероятность проведения успешной операции по его подъему очень велика, заявил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Ранее исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло в 40 километрах от пролива Босфор после столкновения с гражданский судном "Ашот-7". Экипаж "Лимана" был подобран турецкими кораблями береговой охраны, направляющееся к месту происшествия российское судно "Улус-Стар" доставит моряков на базу Черноморского Флота.

"В настоящий момент нельзя сказать точную глубину залегания "Лимана", но в этом месте глубины относительно небольшие, и вероятность проведения успешной операции по подъему затонувшего судна Черноморского флота очень велика", — сказал собеседник агентства.