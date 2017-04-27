Источник рассказал, почему не удалось спасти судно "Лиман" от затопления

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Затонувшее исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" после столкновения с гражданским судном "Ашот-7" приняло на борт более 800 тонн воды, у экипажа не было возможности его спасти, заявил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщалось, исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло в 40 километрах от пролива Босфор после столкновения с гражданский судном "Ашот-7". Экипаж "Лимана" был подобран турецкими кораблями береговой охраны, направляющееся к месту происшествия российское судно "Улус-Стар" доставит моряков на базу Черноморского Флота.

"В результате столкновения исследовательское судно "Лиман" приняло на борт более 800 тонн воды. Это огромный тоннаж для такого относительно небольшого корабля, спасти его было невозможно. Чтобы избежать гибели людей, командир принял решение покинуть судно и пересесть на спасательные плоты", — сказал собеседник агентства.