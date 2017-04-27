Источник рассказал, почему не удалось спасти судно "Лиман" от затопления

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Затонувшее исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" после столкновения с гражданским судном "Ашот-7" приняло на борт более 800 тонн воды, у экипажа не было возможности его спасти, заявил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"В результате столкновения исследовательское судно "Лиман" приняло на борт более 800 тонн воды. Это огромный тоннаж для такого относительно небольшого корабля, спасти его было невозможно. Чтобы избежать гибели людей, командир принял решение покинуть судно и пересесть на спасательные плоты", — сказал собеседник агентства.