В Германии прошли обыски в ассоциации стрелков, подозреваемых в экстремизме

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Многочисленные обыски прошли в четверг на юге Германии по делу о возможном запрете ассоциации "Баварская стрелковая спортивная группа Мюнхена", сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, спецоперация проведена по инициативе МВД Баварии, которое подозревает членов ассоциации в связи с движением Pegida в Мюнхене. Газета цитирует главу МВД Баварии Йоахима Хермана, назвавшего стрелков "вооруженным крылом" Pegida, которое может "направить легальное оружие против представителей меньшинств и политических представителей государства". По словам министра, между руководством ассоциации и верхушкой мюнхенского антиисламского движения "есть личные связи", стрелки замечены на демонстрациях Pegida, они участвовали в раздаче "правоэкстремистских материалов".

Обыски в четверг прошли у десяти человек, полиция побывала на 11 объектах в Мюнхене, Кауфбойрене и Бад Родахе. В операции участвовали почти 120 полицейских, в том числе спецподразделения. У подозреваемых были изъяты две единицы незарегистрированного оружия.

Pegida с октября 2014 года проводит акции "против исламизации Европы". Движение опубликовало манифест, призывающий к борьбе за защиту христианской культуры и одновременно к толерантности по отношению к умеренным мусульманам. Сторонники движения активизировались на фоне волны беженцев в Германии, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер назвал организаторов Pegida "радикальными правыми экстремистами".