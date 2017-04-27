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В мире

Химатака под чужим флагом: у сирийского зарина появился "турецкий след"

17:2327.04.2017
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Вслед за Соединенными Штатами правительство Франции опубликовало доклад, посвященный химической атаке в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. По утверждению Парижа, ответственность за нападение несет Дамаск. В сирийских лабораториях до 2013 года изготовляли зарин по особой технологии — с применением стабилизатора гексамина. Франция утверждает, что обнаружила гексаминовый зарин в Хан-Шейхуне, и делает вывод о применении его Сирией. Возможность того, что смертоносный газ могла добыть и оппозиция, в Париже отвергли.

© РИА Новости
Последствия предполагаемой химической атаки в Сирии. Съемка очевидца

Кто выпустил зарин из бутылки?

Дамаск. Архивное фото
© Фото : SANA
МИД: нет доказательств того, что Сирия утаила химоружие в 2013 году
Публикация французского доклада по сирийской химатаке (на 30% превышающего американский — шесть страниц против четырех) была анонсирована заранее, однако большой сенсации не принесла. Сведения Парижа подразделяются на три группы: об отравляющем веществе, способе его производства и средствах доставки, однако что-то новое Франции удалось найти только по производству. Полевые исследования в Хан-Шейхуне, контролирующемся группировкой "Джабхат Фатах аш-Шам"* (бывшая "Ан-Нусра"*), позволили установить, что зарин химических атак совпадает по технологии производства с хранившимся до 2013 года в Сирии. Зарин такого же типа был использован во время химической атаки апреля 2013-го в Саракебе, в которой Франция обвиняет Сирию, а та своей вины не признает.

"Существуют два десятка способов изготовить зарин, — объясняет французский химик Оливье Лепик. — Сирийский — один из них. Он предполагает получение побочных продуктов в виде кислот. Чтобы молекула зарина сохранялась в стабильной форме, сирийцы используют гексамин, нейтрализующий кислоты и препятствующий коррозии металлов. Это позволяет складировать газ в течение длительного времени". Но, во-первых, даже некогда изготовленный правительством газ мог потом попасть к оппозиции — как попадало другое оружие. Во-вторых, доступ к этой технологии мог получить кто-то еще, помимо Асада. 

Другие утверждения, перечисленные в докладе, заслуживают меньшего внимания, поскольку не учитывают уже давно накопившуюся критику. Париж утверждает, что только Сирия располагала возможностями для проведения авиабомбардировки Хан-Шейхуна. Факт соответствует действительности, однако не доказано, что химическую атаку на территории, контролируемой исламистами, проводили с воздуха.

© REUTERS / Bassam KhabiehЛюди помогают постадавшим от газовой атаки в мечети в окрестностях Дамаска
© REUTERS / Bassam Khabieh
Люди помогают постадавшим от газовой атаки в мечети в окрестностях Дамаска

Версия Ирана

Сирийские самолеты на территории авиабазы в Сирии, которая подверглась ракетному удару США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Асад заявил, что Сирия знала о подготовке удара США
Несколькими днями ранее свою точку зрения на атаку в Хан-Шейхуне сообщил РИА Новости дипломат из Ирана, высказавшийся на условиях анонимности. По словам чиновника, произошедшее в Сирии представляет собой "совместную провокацию властей Турции и группировки "Джабхат Фатах аш-Шам"". Следуя логике этой версии, использование зарина определенного способа изготовления (учитывая, что сирийский "секрет" может быть известен) не доказывает вины Башара Асада. Под сомнением оказывается и часть фактических доказательств, используемых против Сирии, поскольку те были получены от беженцев, оказавшихся на территории Турции.

Турецкие власти одними из первых заявили о вине сирийского лидера за бомбардировку Хан-Шейхуна и потребовали призвать Дамаск к ответу. Когда 7 апреля США нанесли удар по базе Эш-Шайрат, в Анкаре сочли, что "возмездие" недостаточно. По сирийским данным, американский рейд унес жизни девять человек, включая детей.

По логике политического противостояния на пространстве Сирии исламисты — естественные союзники властей Турции против курдов, шиитов и алавитов. Ранее Анкару подозревали в сотрудничестве с наиболее опасной экстремистской группировкой Ближнего Востока — ИГ*.

Франция в сирийской войне

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Кремле после удара США в Хомсе напомнили, что Сирия - союзник России
Роль Франции в сирийской войне остается неизменной: на протяжении всех шести лет конфликта Париж поддерживает Саудовскую Аравию и Катар. В 2013 году президент Франсуа Олланд занял по отношению к Сирии более жесткую позицию, чем американский лидер Барак Обама. Отказ США провести "миротворческую" операцию против Башара Асада испортил двусторонние отношения гораздо больше, чем разразившийся тогда же скандал с прослушкой Елисейского дворца американскими спецслужбами. В Париже затаили обиду на нерешительность Обамы.

Сирийская проблема продолжает омрачать и двусторонние отношения Кремля и Елисейского дворца. Тогда как Москва поддерживает Сирию, Париж привержен дружбе с нефтяными монархиями Персидского залива, а это злейшие враги Асада. В 2016 году Франсуа Олланд наградил орденом Почетного легиона наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Найефа, а в 2015 году медаль того же ордена получил глава Qatar Airlines Ахмад аль-Бакер. На этом фоне общего мнения по сирийской проблеме у Москвы и Парижа не складывается.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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