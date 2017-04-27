В МИД России прокомментировали подход США к делу Ярошенко

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Подход, который США демонстрирует в деле Константина Ярошенко, не способствует нормализации отношений между США и РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

Она указала, что МИД РФ с недоумением узнали о решении властей США отказать российскому гражданину Константину Ярошенко в удовлетворении его ходатайства о переводе в Россию на основе конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, назвав решение Вашингтона предвзятым. По ее словам, оно свидетельствует о том, что в США по-прежнему не готовы "устранить раздражители в двусторонней сфере российско-американских отношений".

"Вынуждены констатировать, что подобный подход не способствует нормализации диалога между Россией и США", — подчеркнула она.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.